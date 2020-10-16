Bakan Selçuk'tan istihdam paketi açıklaması
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yeni istihdam paketi geleceğini açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "3 ay içinde işe dönenlerin emeklilik primini devlet karşılayacak." ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk, "Belirli süreli sözleşme en fazla iki yıl olacak" açıklamasında bulundu.
Yeni düzenleme ile birlikte hızlı işe dönüş desteği hayata geçirilecek. İşsizlik ödeneği alanların istihdama dönüşü teşvik edilecek.
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