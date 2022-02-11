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11 Şubat 2022 Cuma 15:39:00 - Güncelleme:11 Şubat 2022 Cuma 15:39:00

Bakan Nebati: Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 340 milyar liraya yaklaştı

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "(Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları) Dün akşam itibarıyla 340 milyar liraya yaklaştı. 10 milyar doları aşan bir döviz bozumu, ona yakın TL girişi oldu." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "(Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları) Dün akşam itibarıyla 340 milyar liraya yaklaştı. 10 milyar doları aşan bir döviz bozumu, ona yakın TL girişi oldu." dedi.

Nebati, "Haziran 2023'te seçimlere giderken enflasyonda tek haneli rakamları göreceğiz." ifadesini kullandı.

Etiketler : Nebati mevduat ve katılma hesapları Kur korumalı TL
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