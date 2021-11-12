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12 Kasım 2021 Cuma 14:10:00 - Güncelleme:12 Kasım 2021 Cuma 14:11:00

Bakan duyurdu: Çiftçiye destek ödemesi başladı

Kaynak: AA

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Çiftçiye destek ödemesi başladı. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 124,5 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yapılacağını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 124,5 milyon liralık tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesaplarından, tarımsal destek ödemeleriyle ilgili bilgi verdi.

"DESTEK ÖDEMESİNİ HESAPLARA AKTARMAYA BAŞLADIK"

Bireysel sulama makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi kapsamında 65 milyon 733 bin liranın ödeneceğini belirten Pakdemirli, şunları söyledi:

"Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında 48 milyon 642 bin lira, lisanslı depolarda ürün depolama kira desteği kapsamında 10 milyon 123 bin lira olmak üzere toplamda 124 milyon 500 bin liralık destek ödemesini hesaplara aktarmaya başladık. Hayırlı, bereketli olsun."
Etiketler : Kırsal kalkınma yatırımları Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli DESTEK ÇİFTÇİ
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