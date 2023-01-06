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06 Ocak 2023 Cuma 14:24:00 - Güncelleme:06 Ocak 2023 Cuma 14:24:00

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon aralıkta yüzde 9,2 oldu

Kaynak: AA

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Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2022'de aylık yüzde 0,3 azalırken, yıllık bazda yüzde 9,2 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin Aralık 2022 dönemine ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde kasımda yüzde 10,1 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 9,2 seviyesine geriledi.

Avro Bölgesi'nde TÜFE aralıkta bir önceki aya göre ise yüzde 0,3 geriledi.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 25,7 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 13,8 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 6,4 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 4,4 ile hizmetler izledi.

AB uyumlu verilere göre enflasyon, aralık ayında Letonya'da yüzde 20,7, Litvanya'da yüzde 20, Estonya'da yüzde 17,5, Slovakya'da yüzde 15, İtalya'da yüzde 12,3, Hollanda'da yüzde 11, Slovenya'da yüzde 10,8, Avusturya'da yüzde 10,5, Belçika'da yüzde 10,2, Portekiz'de yüzde 9,8, Almanya'da yüzde 9,6, Finlandiya'da yüzde 8,9, İrlanda'da yüzde 8,2, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzde 7,6, Malta'da yüzde 7,3, Fransa'da yüzde 6,7, Lüksemburg'da yüzde 6,2 ve İspanya'da yüzde 5,6 seviyesinde belirlendi.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 9,7 olması yönündeydi.

Etiketler : Avrupa İstatistik Ofisi AB uyumlu TÜFE Avro Bölgesi
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