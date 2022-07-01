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01 Temmuz 2022 Cuma 12:54:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2022 Cuma 12:54:00

Avro Bölgesi'nde enflasyon haziranda yüzde 8,6'ya çıkarak rekor tazeledi

Kaynak: AA

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Avro Bölgesi'nde mayısta yüzde 8,1 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda maliyetlerinin artmaya devam etmesiyle haziranda yüzde 8,6'ya çıkarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaştı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin haziran ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde mayısta yüzde 8,1 olan yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 8,6'a yükseldi. Enflasyona ilişkin beklenti haziranda yüzde 8,4'e yükselmesi yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde enflasyon, haziranda aylık bazda ise yüzde 0,8'e ulaştı.

Haziranda enflasyonun ana itici gücü, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle keskin şekilde yükselen enerji ve gıda fiyatları oldu.

Avro Bölgesi'nde haziran ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 41,9 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 8,9 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 4,3 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 3,4 ile hizmetler izledi.

Enflasyon, haziran ayında Fransa'da yüzde 6,5, İspanya'da yüzde 10, İtalya'da yüzde 8,5, Hollanda'da yüzde 9,9, Belçika'da yüzde 10,5, Estonya'da yüzde 22 ve Litvanya'da yüzde 20,5 seviyesinde ölçüldü.

25 yılın en yükseği

Avro Bölgesi'nde geçen ay enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye çıktı. Son 7 aydır art arda yükselişini sürdüren enflasyonun Avro Bölgesi kayıtları 1997 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştı.

Enflasyon, geçen yazdan bu yana sürekli artarken geçen aylarda da zirve yapmıştı.

Enflasyonda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefi, şimdiden 4 katından fazla aşıldı.

ECB, haziran ayı başındaki Yönetim Konseyi toplantısında, temmuz ayında 0,25 puanlık faiz artırımına işaret etmişti. Bu, 11 yıl içindeki ilk faiz artışı olacak. Banka ayrıca, eylülde faiz oranlarını daha da sert bir şekilde artırabileceğinin sinyallerini verdi. Bu da ana faiz oranının bu yıl bölgede pozitife dönebileceği anlamına geliyor.

Bu arada, Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi, Avro Bölgesi'nde enflasyon verisinin ardından 3,5 baz puan artarak yüzde 1,4 seviyesine çıktı.

Etiketler : Avrupa İstatistik Ofisi ALMANYA Avro Bölgesi
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