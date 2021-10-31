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31 Ekim 2021 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:31 Ekim 2021 Pazar 10:02:00

Asgari ücretli, emekli ve esnaf için iyi haber

Kaynak: Akşam

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, maaşlara zam hazırlıkları ve esnafa yeni fon işareti verdi.

AK Parti Teşkilat Akademisi Gaziantep Eğitim Programı'nda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti'nin makroekonomik olarak çok iyi şeyler yaptığını ama mikro planda eksiklerinin bulunduğunu, sabit gelirlinin, asgari ücretlinin, emeklinin, küçük esnafın sıkıntı çektiğini teşhis ettiklerini ve buna karşı yapılması gerekenleri masaya yatırdıklarını söyledi. Demiröz, şunları ifade etti: "Bu yıl şunu söyleyebilirim, asgari ücreti insani bir şekilde yaşama seviyesine getireceğiz. Emeklilerle ilgili çalışma var, onların da emeklilik ücretleri yine yaşanabilecek noktaya gelecek."

TOPLANTILAR SÜRÜYOR

Haftada birkaç kez toplantı yapıldığını, bütçe görüşmelerinin de devam ettiğini vurgulayan Demiröz, "Bunların hepsi, çalışmalar bittikten sonra Cumhurbaşkanı'na sunulacak, onun da onayıyla bu, hayata geçirilecek" dedi.

Etiketler : AK Parti Teşkilat Akademisi Gaziantep Eğitim Programı K Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz
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