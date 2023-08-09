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09 Ağustos 2023 Çarşamba 12:44:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2023 Çarşamba 12:44:00

Antalya'da hava yolu trafiğinde "rekor" yoğunluk

Kaynak: AA

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Hava yolu trafiğinde en yoğun dönemlerini yaşayan Antalya Havalimanı'nda yolcu ve uçak sayısında rekor yılı olarak gösterilen 2019'un rakamları aşıldı.

Türkiye'nin gözde turizm merkezi Antalya'ya gelen turist sayısı her geçen gün artıyor. 5 Ağustos'ta iç ve dış hatta 1190 uçak ile 214 bin 919 yolcuya hizmet verilen havalimanında tüm zamanların rekoru kırıldı.

Dünyanın dört bir yanından turistlerin geldiği Antalya'daki havalimanında yıl başından bu yana yolcu ve uçak sayıları, 2019 rakamlarının üzerine çıktı.

2019'da 1 Ocak-6 Ağustos tarihlerinde 114 bin 473 uçağın iniş kalkış yaptığı havalimanında 19 milyon 904 bin 93 yolcuya hizmet verilirken, bu yıl bu rakamlar 20 milyon 205 bin 63 yolcuya ve 124 bin 864 uçağa ulaştı.

Günlük yolcu ve uçak hareketliliğinde yeni rekorlar bekleniyor

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Antalya Havalimanı Başmüdürü Durdali Şavkar, AA muhabirine, havalimanında bir yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun ve DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin'in destek ve takibiyle yeni yatırım çalışmalarının yapıldığını, bir yandan da uçuşların gerçekleştiğini söyledi.

Bu yıl hareketli bir sezon yaşandığını belirten Şavkar, "Yolcu ve uçak sayısında 2019 rakamlarını aşmış durumdayız." dedi.

Yıl başından itibaren 6 Ağustos'a kadar gelen ve giden olmak üzere iç hatlarda 3 milyon 595 bin 454, dış hatlarda 16 milyon 609 bin 609 yolcuya hizmet verildiğini dile getiren Şavkar, bu süre içinde iç hatlarda 25 bin 956, dış hatlarda da 98 bin 908 uçağın iniş ve kalkış yaptığını bildirdi.

Gerek yolcu gerekse uçak sayısı bakımından tüm zamanların rekorunun 5 Ağustos'ta kırıldığını anımsatan Şavkar, "Ağustos içerisinde rekoru yine kırmayı hedefliyoruz, yıl sonunda da 30 milyon bandını geçmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Antalya'nın bir turizm kenti olması dolayısıyla kente 204 farklı ülkenin vatandaşının geldiğini aktaran Şavkar, en fazla Rusya ve Almanya'dan misafiri konuk ettiklerini kaydetti. Şavkar, ilk 10'da ise İngiltere, Polonya, Romanya, Hollanda, Kazakistan, İsrail, Çekya, Ukrayna'nın yer aldığını belirtti.

Antalya Havalimanı'nın yoğunluk bakımından Avrupa'da ve dünyada en hareketli havalimanları arasında yer aldığını söyleyen Şavkar, "DHMİ Genel Müdürlüğü olarak Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerini hayata geçirerek Türkiye'nin büyük eser ve projelerle dünya havacılığının zirvesine yerleşmiş bulunmaktayız. Türkiye Yüzyılı'na yakışır havalimanlarıyla geleceğe koşumuz devam edecektir." ifadesini kullandı.

Etiketler : Türkiye Antalya Havalimanı DHMİ Genel Müdürlüğü
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