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23 Haziran 2019 18:00 | Pazar

Altının ons fiyatı 6 yılın zirvesinde

ECB ve Fed'den faiz indirimi sinyali gelmesiyle doların gerilemesi ve ABD ile İran geriliminin etkisi sonucu altının ons fiyatı, yaklaşık 6 yılın zirvesi olan 1.411,9 doları gördü.

Jeopolitik riskler ve dolardaki düşüşün etkisiyle altının ons fiyatı, yaklaşık 6 yılın en yüksek seviyesi olan 1.411,9 doları gördü.

ABD ve İran arasındaki gerilim, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi sinyali vermesi ve ABD-Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin etkisiyle değer kazanan altının ons fiyatı, bu hafta 1.411,9 dolar ile 4 Eylül 2013'ten bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.

Değer kazancını üst üste 5. haftaya taşıyan altının ons fiyatı, bu haftayı yüzde 4,30 primle 1.399,08 dolardan tamamladı. Ons altın, yatırımcısına yılbaşından bu yana da yüzde 9,1 kazandırdı.

Merkez bankalarının altın talebinin artması

AA Finans Analisti İslam Memiş, Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası altının ons fiyatının yükseldiğini ifade etti.

Küresel büyüme endişeleri, ticaret savaşları ve Fed'in faiz politikalarının yatırımcıları güvenli liman altına yönlendirdiğini belirten Memiş, merkez bankalarında altın talebinin artmasının da altının ons fiyatındaki yükselişlerde etkili olduğunu vurguladı.

Memiş, Fed'in temmuzdaki faiz indirim olasılığının şimdiden fiyatlanmaya başladığını ifade ederek, "Ons altındaki yükselişler, 1.430-1.450 dolar seviyesi ile sınırlı kalabilir. Altının ons fiyatında kısa vade için 1.415-1.420-1.430 dolar seviyelerini direnç seviyesi olarak takip edeceğiz. Geri çekilmeler ise 1.320 dolara kadar sürebilir." ifadelerini kullandı. 

"Ons altın, 1.350 doların üzerinde kaldığı sürece yükselişi devam edebilir"

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ da son dönemde ABD-Çin ticaret görüşmeleri ve ABD-İran arasındaki gerilim nedeniyle güvenli limanlara olan talebin arttığını belirterek, "Bu hafta Fed, faiz indirimi kapısını aralayarak doların değer kaybetmesine neden olunca bu durum, ons altının da hızlı bir şekilde yükselmesini sağladı." dedi.

Ons altında zaman zaman görülen geri çekilmeleri kar satışı olarak yorumlamanın mümkün olduğunu ifade eden Karadağ, şunları kaydetti:

"Ons altının fiyatı 1.350 doların üzerinde kaldığı sürece yükselişi devam edebilir. Burada kritik seviye 1.400 dolar bölgesi. Şimdilik bu seviyenin üzerinde çok kalamıyor. Ancak ısrarcı olması durumunda kademeli bir şekilde 1.410-1.415 dolar ve ardından 1.425 dolar dirençleri yakından izlenmeli."

(AA)

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