10 Nisan 2024 Çarşamba 15:42:00 - Güncelleme:10 Nisan 2024 Çarşamba 15:42:00
ABD'de TÜFE yüzde 3,5 arttı
Kaynak: AA
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ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3,5 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3,5 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
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