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17 Mayıs 2024 Cuma 11:45:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2024 Cuma 11:45:00

Konut Fiyat Endeksi martta yüzde 1,2 arttı

Kaynak: AA

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Konut Fiyat Endeksi (KFE), Mart 2024'te aylık yüzde 1,2 ve yıllık yüzde 52 arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Mart 2024 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), martta bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak 1230,5 oldu.

KFE, martta yıllık bazda yüzde 52 artarken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 9,8 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında martta bir önceki aya göre İstanbul ve Ankara için yüzde 1, İzmir için yüzde 0,6 artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 40,4, Ankara'da yüzde 63,9, İzmir'de yüzde 49,5 yükseldi.

Etiketler : konut fiyat endeksi mart ekonomi
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