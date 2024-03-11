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Ortak yazılı sınavın örnek soru kitapçıkları yayımlandı
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11 Mart 2024 Pazartesi 15:31:00 - Güncelleme:11 Mart 2024 Pazartesi 15:31:00

Ortak yazılı sınavın örnek soru kitapçıkları yayımlandı

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönem birinci yazılı sınavlara ilişkin örnek soru kitapçıkları, her sınıf düzeyinde hazırlanarak soruların çözüm videolarıyla beraber öğrencilerin erişimine açıldı.

Bakanlığın internet sayfasında yapılan duyuruya göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılında, ortaokul ve liselerde yapılacak ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavlara yönelik örnek soru kitapçıkları yayımlandı.

Öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyan örnek soruların çözüm videoları, öğrencilerin girecekleri yazılı sınavlardaki sorulara nasıl cevap vermeleri gerektiğine yönelik bilgi sahibi olmalarını sağlayacak.

Eğitim kurumu, sınıf/alan zümreleri, kendi il sınıf ve alan zümrelerince konu soru dağılım tablolarına göre örneklerde yer alan soru şekillerine uygun, açık uçlu veya kısa cevaplı sorulardan oluşan sınav soruları hazırlayacak.

Etiketler : ortaokul lise ortak yazılı sınav örnek soru kitapçıkları
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