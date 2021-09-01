Okullarda uyum eğitimi bugün başlıyor

Hazırlıklar yapıldı, geri sayım başladı.

Yeni eğitim öğretim yılı, 6 Eylül'de tüm kademelerde yüz yüze eğitimle başlayacak.

Okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri ise bugün uyum eğitimine geçecek.

Öğrencilere okul girişinde maske ve dezenfektan dağıtılacak.

VELİLERDEN PCR TESTİ İSTENMEYECEK

Öğretmenler ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada 2 kez PCR testi ile taranmaları istenecek. Sonuçlar kayıt altında tutulacak.

Öğrencilerden ve velilerden ise PCR testi talep edilmeyecek.

"UYUM SÜRECİNDE EN ÖNEMLİ GÖREV VELİLERE DÜŞÜYOR"

Peki, uzun zamandır okuldan uzak kalan öğrenciler, okula nasıl uyum sağlayacak?

Eğitim Bilimleri Uzmanı Ömer Akar, "Okula ilk geldikleri günün teneffüsünde çocuklar hiç sosyalleşmeden cebindeki telefonları çıkarıp hiç teneffüse çıkmadan, oturdukları sıralarda telefonlarıyla sosyal medyada iletişime devam ettiler; ama akabinde hemen 2 hafta sonrasında çocuklarımızın hemen kaynaştığı, bazı şeylere dikkat ederek keyif aldığını beraber zaman geçirdiklerini görüyoruz" dedi.

Okula uyum sürecinde en önemli görevin velilere düştüğünü belirten Akar, "Çocuklarımızda tabii bu sürecin sonunda bazı kaygılar gelişti. Bu kaygıları gidermek için onları rahatlatmak için yanlarında olmaları gerekiyor" diye konuştu.