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02 Temmuz 2023 Pazar 07:09:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2023 Pazar 07:09:00

LGS'de tercih süreci yarın başlıyor

Kaynak: TRT Haber

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Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav tercihleri yarın başlayacak. 8'inci sınıf öğrencileri 19 Temmuz'a kadar tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Öğrenciler merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek.

Tercih işlemleri Milli Eğitim Bakanlığının "e-okul" sitesi üzerinden ya da herhangi bir resmi ortaokul ya da imam hatip ortaokulu müdürlüğünden gerçekleştirilecek.

Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek. Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 3 okul seçilebilecek. Yerel yerleştirmede ise 5 okul tercih hakkı olacak.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI 24 TEMMUZ'DA

Deprem bölgesindeki okulların 8'inci sınıflarında kayıtlı olan öğrenciler için, sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açılacak.

LGS yerleştirme sonuçları ise 24 Temmuz tarihinde ilan edilecek.

Etiketler : lgs sınav yerleştirme sonuçları
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