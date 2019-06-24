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24 Haziran 2019 22:31 | Pazartesi

"Eğitim imkanından herkesin faydalanmasını istiyoruz"

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Dr. Alper Tolga Kumtepe: "Eğitimde oluşabilecek boşluğu devlet olarak biz doldurmazsak başkalarının dolduracağını ve başımıza ne kadar kötü işler geleceğini, yaşadığımız o tatsız olaylarla gördük. Avrupa ve Balkanlar gibi, gurbetçilerimizin bulunduğu Amerika da bizim çok önem verdiğimiz bir ülke, buradaki öğrenci sayımızı 2 katına hatta çok daha büyük rakamlara çıkarma çabamız var. Eğitimi herkese, Türk vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın olduğu her yere ulaştırmak niyetindeyiz. Eğitim imkanından herkesin faydalanmasını istiyoruz"

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Alper Tolga Kumtepe, "Eğitimde oluşabilecek boşluğu devlet olarak biz doldurmazsak başkalarının dolduracağını ve başımıza ne kadar kötü işler geleceğini, yaşadığımız o tatsız olaylarla gördük." dedi.

Anadolu Üniversitesi açık öğretim sisteminin Kuzey Amerika programlarının tanıtımı için New York’ta bulunan Kumtepe, Türk toplumunun önde gelen sivil toplum kuruluşu önderleriyle, görüş alışverişinde bulunmak için Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunda bir araya geldi.

Başkonsolos Alper Aktaş’ın yanı sıra Milli Eğitim Ataşesi Yurdagül Aydoğan ve Din Hizmetleri Ataşesi Sinan Dedeler’in de katıldığı toplantıda Kumtepe, 2016'dan beri ABD ve Kanada'da Türk toplumuna uzaktan eğitim programı kapsamında hizmet verdiklerini belirterek, eğitim hizmetinin ABD’de yaşayan daha fazla Türk'e ulaşması için destek istedi.

Kumtepe, "Açık öğretim sistemine yurt dışından gösterilen ilgiden memnunuz. Ancak öğrenci sayımızı daha büyük rakamlara ulaştırma niyetimiz var. Avrupa ve Balkanlar gibi, gurbetçilerimizin bulunduğu Amerika da bizim çok önem verdiğimiz bir ülke." diye konuştu.

Başkonsolos Aktaş da açık öğretim sisteminin Amerika’da yaşayan Türk toplumu için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, "ABD’deki Türkler ağırlıklı olarak eğitimli bir toplum ama bu hizmet, eğitimini daha da ilerletmek veya hobi olarak farklı bir alanda okumak isteyenler için bulunmaz bir fırsat, bunun Türk toplumuna ulaştırılması konusunda elimizden geleni yaparız." ifadelerini kullandı.

- "Yakın zamanda çok büyük bedeller ödedik"

Kumtepe, toplantı sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tamamen devlete ve vatandaşlarımıza karşı bir sorumluluk hissiyle buradayız." dedi.

Hiçbir kar ve gelir beklentisi olmadan yurt dışında yaşayan Türklerin eğitim ihtiyaçlarını gidermek için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Kumtepe, şöyle devam etti:

"Eğer eğitimde oluşabilecek boşluğu devlet olarak biz doldurmazsak başkalarının dolduracağını ve başımıza ne kadar kötü işler geleceğini, yaşadığımız o tatsız olaylarla gördük. O nedenle burada olmamızın çok daha farklı bir anlamı ve önemi var. Devletin bir eli olarak buradayız ve dileyen, eğitime ihtiyaç duyan herkese bunu uzatmak, bu hizmeti vermek niyetiyle çalışıyoruz. Yakın zamanda çok büyük bedeller ödeyerek bunu anladık, şimdi o boşluğu devlet kurumu olarak doldurmamız gerektiğini düşünüyorum."

Kumtepe, "Eğitimi herkese, Türk vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın olduğu her yere ulaştırmak niyetindeyiz. Eğitim imkanından herkesin faydalanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu sene Kuzey Amerika bölgesi için açık öğretim seçme sınavının 29 Eylül'de New York, Houston ve Kanada’nın Toronto şehirlerinde yapılacağını hatırlatan Kumtepe, katılmak isteyenlerin başvurularla ilgili detaylı bilgilere Anadolu Üniversitesinin internet sitesinden ulaşabileceğini kaydetti.

(AA)

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