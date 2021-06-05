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05 Haziran 2021 Cumartesi 22:57:00 - Güncelleme:05 Haziran 2021 Cumartesi 22:57:00

Bakan Selçuk'tan LGS'ye girecek öğrencilere iyi dilek mesajı

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, hedefleriniz için verdiğiniz emeklere hepimiz şahidiz. Elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza yürekten inanıyorum. Sonuçlar nasıl olursa olsun #LGS'nin sizin için bir başlangıç olması dileğiyle yarınki sınavda her birinize başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Etiketler : Ziya Selçuk meb Liselere Geçiş Sistemi
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