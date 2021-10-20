Bakan Koca: Okulların kapanması söz konusu değil

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.

Video konferans yöntemiyle yapılan toplantının gündeminde 30 bin civarında seyreden vaka sayıları ve aşılama çalışmaları vardı. Toplantının ardından Bakan Koca yazılı bir açıklama yayımladı.

Bilim Kurulu üyelerimiz kendilerine çok sayıda "okullar açık kalacak mı?" sorusu ile müracaat edilmesinde şikayetçi. En net şekilde ve kararlı bir tavırla okullarımızın kapanmasının asla gündem olmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz. Okulların kapanması söz konusu değil. Gündemimizde olmayacak. Bu sorunun gündemde kalmasının ise hiçbir faydası da manası da yok. Çocuklarımızı koruyarak, tedbirlere uyarak eğitimin her kademesinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz.