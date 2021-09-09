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09 Eylül 2021 Perşembe 15:47:00 - Güncelleme:09 Eylül 2021 Perşembe 15:47:00

ALES'e giriş belgeleri erişime açıldı

Kaynak: AA

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 19 Eylül'de uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

Adaylar 19 Eylül Pazar günü yapılacak sınavda saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak.

Etiketler : ales giriş belgeleri ales ösym
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