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10 Mart 2021 Çarşamba 18:11:00 - Güncelleme:10 Mart 2021 Çarşamba 18:12:00

Açıköğretim lise sonuçları açıklandı

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Milli Eğitim Bakanlığı, açıköğretim lise sonuçlarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, açıköğretim lise sonuçlarını açıkladı.

AÇIK ÖĞRETİM KURUMLARI 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM ONLİNE (ÇEVRİM İÇİ) SINAV SONUÇLARI AÇIKLANMIŞTIR.

Sonuçları MEB'in resmi internet sayfası üzerinden öğrenebilirsiniz...

2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem Sınavları için kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yapılacaktır.

Öğrencilerimizin herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.

Etiketler : Milli Eğitim Bakanlığı meb eğitim
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