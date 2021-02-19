  • BIST
    1560.34
  • Dolar
    6,9626
  • Euro
    8,4481
  • Altın
    399,3890
İstanbul
-2 / 3
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Teröristlerin attığı roketler Hakkari'deki bir köye düştü
Bakan Pakdemirli: Üreticilerimize yaklaşık 362 milyon liralık destek ödemelerine başlıyoruz
Cammu Keşmir'deki çatışmalarda 3 polis ve 3 isyancı hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 505 bini geçti
Yüz yüze eğitim 1 Mart'ta başlıyor
"Artık mızrak çuvala sığmıyor"
"PKK'nın üst düzey yöneticileri panik içinde"
15 yaşındaki Nilüfer
Saat ve ayakkabı görmekten sıkıldı
Padişahın karşısında yürüme stresi
Bu kulaklık uyutuyor
"Dedikleri gibi misafir etmediler, doğrudan işkence ettiler"
Bilim Kurulu Üyesi: Restoranlarda HES kodu istenebilir
Ezel okusun diye yollar açıldı
Daktiloyla teknolojiye meydan okuyor
Boylarına uygun mutfakları oldu
78 ülkeden 2 bin magnet topladı
Tatile geldi bir daha dönemedi
Şiddete karşı kick boks
Serenay'ın sponsorlu tatili
Tatil şarkısı reklam getirdi
Ayrılığı yalanlayan paylaşım
Yemeğin lezzeti Demir'den
‘İki dizide oynamam' dedi reddetti
19 Şubat 2021 Cuma 17:29:00 - Güncelleme:19 Şubat 2021 Cuma 17:29:00

1 Mart'tan itibaren uygulamalı dersler tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze başlayacak

ABONE OL

MEB, 1 Mart'tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanmasına karar verdi.

MEB, 1 Mart'tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanmasına karar verdi.

Etiketler : milli eğitim bakanlığı yüz yüze eğitim koronavirüs
Köyde karantina

Köyde karantina
Kalbinin sahibi Youtuber

Kalbinin sahibi Youtuber
39. yaşa kar kutlaması

39. yaşa kar kutlaması
Gerçek aşı vurulmuş

Gerçek aşı vurulmuş
Şarkıcılık da onun aşkı

Şarkıcılık da onun aşkı
Fanlar Ebru'yu çıldırttı

Fanlar Ebru'yu çıldırttı
İşte Malhun Hatun

İşte Malhun Hatun
Berlin Film Festivali'ne davetli

Berlin Film Festivali'ne davetli
Öğle molası benzinlikte

Öğle molası benzinlikte

EN ÇOK OKUNAN HABERLER