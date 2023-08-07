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Yunanistan'daki orman yangıları nedeniyle Attika bölgesinde ormanlık alanların yüzde 23'ü yandı
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07 Ağustos 2023 Pazartesi 19:50:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2023 Pazartesi 19:50:00

Yunanistan'daki orman yangıları nedeniyle Attika bölgesinde ormanlık alanların yüzde 23'ü yandı

Kaynak: AA

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Yunanistan'da başkent Atina'nın da yer aldığı Attika bölgesindeki yangınlarda 2017'den bu yana ormanlık alanların yüzde 23'ü tahrip oldu.

Yunan Meteoroloji Servisinden yapılan açıklamaya göre, 2017'den bugüne kadar Attika bölgesinde yaşanan 11 büyük yangın, yaklaşık 2,5 milyon dönümlük ormanlık alanı yok etti.

Yangınlardan etkilenen kesimin bölgenin ormanlık alanlarının yüzde 23'ünü oluşturduğu belirtildi.

Ayrıca, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı yüksek orman yangını riski konusunda uyarıda bulundu.

Vatandaşlardan son derece dikkatli olmaları ve yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınmaları istendi.

Etiketler : atina yunanistan yunanistan orman yangınları
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