Yunanistan'daki orman yangıları nedeniyle Attika bölgesinde ormanlık alanların yüzde 23'ü yandı

Yunan Meteoroloji Servisinden yapılan açıklamaya göre, 2017'den bugüne kadar Attika bölgesinde yaşanan 11 büyük yangın, yaklaşık 2,5 milyon dönümlük ormanlık alanı yok etti.

Yangınlardan etkilenen kesimin bölgenin ormanlık alanlarının yüzde 23'ünü oluşturduğu belirtildi.

Ayrıca, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı yüksek orman yangını riski konusunda uyarıda bulundu.

Vatandaşlardan son derece dikkatli olmaları ve yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınmaları istendi.