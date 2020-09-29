Yunanistan'da Pompeo protesto edildi, ABD bayrağı yakıldı

ABD'nin Selanik Konsolosluğu yakınında toplanan bir grup, Pomepo'nun Selanik'i ziyaretine tepki amacıyla "Savaş bakanı Pompeo evine git" şeklinde slogan atarak ABD bayrağını yaktı.

Diğer yandan başkent Atina'da da ABD karşıtı gruplar toplanarak ABD Büyükelçiliğine yürümek istedi. Polisle çatışan göstericiler, göz yaşartıcı gazla dağıtıldı.

Selanik'teki temaslarının ardından Girit'e geçen Pompeo, Ada'nın Heraklion kentinde de ABD karşıtı gruplarca protesto edildi.

POMPEO'NUN YUNANİSTAN ZİYARETİ

Pompeo, bugün Selanik'te Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya gelmişti. Dendias ile enerji iş birliği, savunma konuları ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele alan Pompeo, daha sonra Girit'e giderek Başbakan Kiryakos Miçotakis ile akşam yemeğinde bir araya gelmişti.

Miçotakis ve Pompeo, yarın sabah Girit'teki Suda Donanma Üssü'nde ortak basın açıklaması yapacak.

Pompeo, Yunanistan'daki temaslarının ardından İtalya ve Hırvatistan'ı ziyaret edecek.