Karın ağrıları dinmeyecek!

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26 Temmuz 2020 Pazar 13:03:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2020 Pazar 13:03:00

Yunan papazdan Ayasofya'da namaz sonrası yeni skandal

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Ayasofya'nın ibadete açılması dolayısıyla Atina'da düzenlenen ayinde Yunan kilisesi lideri Yeronimos, haddini aşan açıklamalarda bulundu.

Yunanistan Kilisesi'nin lideri Atina Başpiskoposu Yeronimos, Ayasofya'nın ibadete açılması ile ilgili yine haddini aşan açıklamalar yaptı.

Cuma gecesi, Ayasofya için Atina'daki Metropol kilisesinde düzenlenen özel ayinden sonra konuşan Yeronimos, "Çağımızın en büyük tehlikesi olan barbarlığın yayılmaması için dua ettik. Bugün olanlar (Ayasofya'da kılınan ilk namaz) medeniyet adına utandırıcıdır, küstahlık ve insanlığın inkârıdır" dedi.

SKANDAL EYLEM

Hürriyet'te yer alan habere göre Selanik'te ise Hagia Sophia kilisesinde düzenlenen dini ayinden sonra, Yunan ırkçısı, neonazi ve terörist gruplara yakınlığıyla bilinen 'Altın Şafak' ve 'Kutsal Tabur' örgütlerinin üyeleri, kilisenin önünde ve Türkiye Başkonsolosluğu'na 150 metre masefede 2 Türk bayrağı yaktı.

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