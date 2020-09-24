Yunan Hava Harp Okulu'nda Kovid-19 alarmı

Yunan ordusunda koronavirüs alarmı! Askeri öğrenciler pozitif
Kaynak: DHA
Yunanistan'da Hava Harp Okulu'nda koronavirüs tespit edilince alarm verildi. Yapılan testlerde 4 öğrencinin korona testi pozitif çıktı. Hava Harp Okulu idaresi öğrencilerin izinlerinin ikinci bir emre kadar iptal edildiğini duyurdu.
Yunanistan'da Hava Harp Okulu'nda eğitim-öğretim gören 15 öğrencide yapılan koronavirüs test sonuçlarına göre 4 öğrencinin (Covid-19) testi pozitif çıktı. Vaka sayılarında görülen artış nedeniyle okul idaresi alarm verdi. Tatoi Hava Üssü'nde uçuş dersleri gerçekleştiren öğrenciler ve üs çalışanlarının tamamına koronavirüs testi yapılmasına karar verildiği ifade edildi.
POZİTİF ASKERİ ÖĞRENCİLER HÜCREYE ALINDI
Testleri pozitif çıkan bazı öğrenciler okulun özel olarak tasarlanmış karantina bölümünde, bazıları da evlerinde karantina altına alındı. Hava Harp Okulu idaresi öğrencilerin izinlerinin ikinci bir emre kadar iptal edildiğini duyurdu.
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