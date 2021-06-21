İran'ın yeni cumhurbaşkanı Reisi'den Batı'ya ilk mesaj

İran'da Cuma günü gerçekleştirilen seçimlerden galip çıkan Ebrahim Raisi, düzenlediği ilk basın toplantısında ABD'nin 2015 nükleer anlaşmasına uymadığını ve Avrupa Birliği'nin (AB) sözlerini tutmadığını belirterek, İran'ın dış poltikasının nükleer anlaşma ile sınırlı olmadığını vurguladı.

Reuters'ın haberine göre İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini geçtiğimiz hafta insan hakları ihlalleri nedeniyle ABD'nin yaptırım uyguladığı sıkı muhafazakar Raisi kazanmış, Batılı ve İranlı yetkililer seçimlerin ardından nükleer anlaşmayı canlandırma görüşmelerine ara verdiklerini duyurmuşlardı. Geçmişte Batıya karşı sert eleştiriler yönelten Raisi Ağustos ayında görevi Hasan Ruhani'den teslim alacak.

"İRAN DIŞ POLİTİKASI NÜKLEER ANLAŞMA İLE SINIRLI OLMAYACAK"

60 yaşındaki Raisi, "Dış politikamız nükleer anlaşması ile sınırlı olmayacak. Dünya ile temas kuracağız. İran halkının çıkarlarını nükleer anlaşmasına bağlamayacağız" dedi.

İran ve Batılı yetkililer Raisi'nin görevi devralmasının İran'ın görüşmelerdeki tutumunu değiştirmeyeceğini söylerken, son sözün İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'de olduğuna vurgu yapıyorlar.

ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine olumsuz yanıt veren Raisi, ABD'nin hemen 2015 nükleer anlaşmasına dönmesini ve İran'a uyguladığı tüm yaptırımları kaldırması gerektiğini dile getirdi.

"GÖRÜŞMEYE AÇIK BİR KONU DEĞİL"

Raisi ayrıca İran'ın balistik füze programının görüşmeye açık bir konu olmadığını söyledi.