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27 Ocak 2024 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:27 Ocak 2024 Cumartesi 10:00:00

Yemen'deki Husiler, "İngiltere'ye ait petrol gemisini" hedef aldıklarını duyurdu

Kaynak: AA

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Aden Körfezi'nde "İngiltere'ye ait petrol gemisi"ni hedef aldıklarını açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Yemen'in güneyindeki Aden Körfezi'nde Husi güçlerinin düzenlediği saldırıya ilişkin bilgi verdi.

"İngiltere'ye ait" petrol gemisi "Marlin Luanda"nın hedef alındığını belirten Seri, tankerin gemisavar füzelerle vurulduğunu ve isabet alan gemide yangın çıktığını kaydetti.

Seri, "saldırı, zulme uğrayan Filistin halkının intikamı, Gazze Şeridi'ndeki kardeşlerimize destek ve dayanışma ile ABD ve İngilitere'nin ülkemize yönelik saldırılarına karşılık düzenlendi" ifadelerini kullandı.

Husilerin, İsrail'in deniz yollarına Kızıldeniz ve Umman Denizi'nden "ambargo uyguladıklarını" dile getiren Seri, Gazze için ateşkes ilan edilip, Filistinlilere uygulanan ilaç ve gıda girişine izin verilene kadar "askeri operasyonlara" devam edeceklerini vurguladı.

İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO) Yemen açıklarında bir geminin vurularak alev aldığı konusunda uyarırken, isabet alan geminin adı belirtilmedi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise USS Carney adlı savaş gemisine Husi milisler tarafından gemisavar füze atıldığını, ancak füzenin USS Carney tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Etiketler : yemen iran husi aden körfezi ingiltere petrol gemi
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