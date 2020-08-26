  • BIST
    1093.02
  • Dolar
    7,3991
  • Euro
    8,7553
  • Altın
    456,3570
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'de olaylar durulmuyor! Protestolar Wisconsin'de devam etti
Film gibi operasyon! Anne oğlunu PKK'dan elleriyle kurtardı
Rusya'dan "Belarus'a karışmayın" mesajı
Yeni Zelanda'daki terör saldırısında yaralananlar ve şehit yakınları acılarını mahkemede anlattı
Koronavirüsü yenen doktor anlattı: Hareket etmek bile ızdıraptı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vakası sayısı 24 milyonu aştı
Meteoroloji'den üç bölge için uyarı! Sağanak geliyor
Flaş Giresun kararı: 31 Aralık'a kadar uzatıldı
Doğu Akdeniz'deki Türkiye karşıtı cephe Yunanistan'ı soyuyor!
Türkiye'den ABD'ye taşınmıştı... Ünlü oyuncudan dikkat çeken ABD çıkışı: Allah kimseyi burada acil s ...
Fenerbahçe, Enner Valencia transferinde sona yaklaşıyor
İran, Rusya ve Türkiye'den ortak açıklama: Yasa dışı petrol anlaşmasını kınıyoruz
Muğla açıklarında deprem meydana geldi
Yunanistan hukuksuz bir şekilde adaları silahlandırıyor! Türkiye'nin 'Z planı' mutlaka vardır
İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör' Operasyonu başlatıldı
İsrail Lübnan'da Hizbullah'ın gözlem noktalarını havadan vurdu
Pompeo'dan Trump'ın İsrail politikasına övgü: Dünyanın hemen hemen her noktasında cesur adımlar attı
Sudan'da sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı arttı
BMGK, ABD'nin İran'a yaptırımları geri getirme girişimini reddetti: Başkan olarak bu yönde hiçbir iş ...
Mahkemede teröristle yüzleşti! Korkak bir katil olarak hatırlanacaksın
İşgalci İsrail Gazze'yi yine bombaladı!
Filistin Dışişleri Bakanı Maliki: Sudan'ın ABD'nin baskılarına boyun eğmemesini takdir ediyoruz
Munsif el-Merzuki: BAE, İslam ümmetini yok etmekle görevlendirildi
Yemen'de kritik gelişme: BAE destekli GGK müzakereleri askıya aldı
26 Ağustos 2020 Çarşamba 07:49:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2020 Çarşamba 08:04:00

Yemen'de kritik gelişme: BAE destekli GGK müzakereleri askıya aldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) Yemen'de Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilmesi için yürütülen müzakereleri askıya aldığını ilan etti. Suudi Arabistan'a, Riyad'daki müzakerelerin askıya alındığını belirten bir yazı gönderildi. Hükümet güçlerinden GGK'nın kararına ilişkin açıklama yapılmadı.

Yemen'de Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Riyad Anlaşması'nın hamisi olması nedeniyle Suudi Arabistan'a, Riyad'daki müzakerelerin askıya alındığını belirten bir yazı gönderildiği bildirildi.

Açıklamada, karara gerekçe olarak hükümete bağlı güçlerin Ebyen'deki ateşkese uymaması ve gerilimi tırmandırması gösterildi.

Haziran ayında ilan edilen ateşkesten bu yana hükümet güçlerinin gerçekleştirdiği 350 ihlalde, güney güçlerinden çok sayıda kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, El-Kaide ve DEAŞ unsurlarının da ülkenin güneyine sevk edildiği kaydedildi.

Hükümet güçlerinden GGK'nın kararına ilişkin açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, 24 Haziran'da kapsamlı ateşkes için Ebyen'e gözlemciler göndermesinden sonra 27 Haziran'da tarafların ateşkese vardığı duyurulmuştu. Ateşkese rağmen GGK unsurları ile hükümete bağlı güçler arasındaki çatışmalar devam etmişti.

Riyad Anlaşması kapsamındaki gelişmeler

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın 29 Temmuz'da yayımladığı bir habere göre, Riyad yönetimi, Yemen hükümeti ile GGK arasında 5 Kasım 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması'nın uygulanması ve ülkede istikrarın sağlanması için taraflara öneri sunmuştu.

Haberin ardından GGK Sözcüsü Nizar Heysem, Twitter hesabından, Konseyin, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuna, Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilmesi için özerk yönetimden vazgeçtiğini duyurmuştu.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi de Suudi Arabistan'ın sunduğu öneri ve GGK'nin güney illerindeki "özerklik"ten vazgeçtiğini ilan etmesinin ardından çıkardığı kararnameyle, Ahmed Salim Rabi'nin yerine Ahmed Hamid Lemles'i yeni Aden Valisi olarak atamıştı. Tuğgeneral Muhammed Ahmed el-Hamidi ise Tümgeneral rütbesine yükseltilerek Emniyet Müdürlüğüne getirilmişti.

Hadi, daha sonra Başbakan Muin Abdulmelik'i, Riyad Anlaşması uyarınca yeni bir hükümet kurmakla görevlendirmişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER