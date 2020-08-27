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27 Ağustos 2020 Perşembe 23:14:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2020 Perşembe 23:14:00

Yemen hükümeti Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilmesini istiyor

Kaynak: AA

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Yemen hükümeti tarafından Riyad Anlaşması'nın hiçbir kesintiye uğramadan hayata geçirilmesinin istendiği bildirildi.

Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) ile imzalanan Riyad Anlaşması'nın hiçbir kesintiye uğramadan hayata geçirilmesini istediklerini açıkladı.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin yardımcısı Muhsin Salih, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Meclis Başkanı Sultan Said el-Berakani, Başbakan Muin Abdulmelik ve Cumhurbaşkanlığı Ofis Müdürü Abdullah el-Alimi ile bir araya geldi.

GGK'nin Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilmesi için meşru hükümetle yürütülen müzakereleri askıya aldığını duyurmasının ardından gerçekleşen toplantıda Salih, anlaşmanın hiçbir engele ve kesintiye uğramadan, belirlenen takvime göre hayata geçirilmesini istediklerini kaydetti.

Salih, ülkedeki tüm ulusal siyasi güçleri, Husilerin darbesine karşı birlikte hareket etmeye ve devleti kurtarmaya çağırdı.

GGK dün, Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilmesi için meşru hükümetle yürütülen müzakereleri askıya aldığını duyurmuştu.

GGK'nin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, karara gerekçe olarak hükümete bağlı güçlerin Ebyen'deki ateşkese uymaması ve gerilimi tırmandırması gösterilmişti.

RİYAD ANLAŞMASI KAPSAMINDAKİ GELİŞMELER

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın 29 Temmuz'da yayımladığı habere göre, Riyad yönetimi, Yemen hükümeti ile GGK arasında 5 Kasım 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması'nın uygulanması ve ülkede istikrarın sağlanması için taraflara öneri sunmuştu.

Haberin ardından GGK Sözcüsü Nizar Heysem, Twitter hesabından, Konseyin, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuna, Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilmesi için özerk yönetimden vazgeçtiğini duyurmuştu.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi de Suudi Arabistan'ın sunduğu öneri ve GGK'nin güney illerindeki "özerklik"ten vazgeçtiğini ilan etmesinin ardından çıkardığı kararnameyle, Ahmed Salim Rabi'nin yerine Ahmed Hamid Lemles'i yeni Aden Valisi olarak atamıştı. Tuğgeneral Muhammed Ahmed el-Hamidi ise Tümgeneral rütbesine yükseltilerek Emniyet Müdürlüğüne getirilmişti.

Cumhurbaşkanı Hadi, daha sonra Başbakan Muin Abdulmelik'i Riyad Anlaşması uyarınca yeni bir hükümet kurmakla görevlendirmişti.

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