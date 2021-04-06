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06 Nisan 2021 Salı 09:16:00 - Güncelleme:06 Nisan 2021 Salı 09:16:00

Yapılan anket ortaya koydu! Biden'a soğuk duş

Kaynak: AA

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ABD'de yapılan ankette halkın çoğu, sınırdaki göçmen krizinin sorumlusu olarak eski başkan Trump'ı değil yeni başkan Biden'ı gösterdi.

ABD'de yapılan anket, Amerikalıların Meksika sınırındaki göçmen yoğunluğunun sorumlusu olarak eski ABD Başkanı Donald Trump'tan çok yeni Başkan Joe Biden'ı gördüklerini ortaya koydu.

Hill-HarrisX'in 24-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirdiği ankete katılanların yüzde 44'ü, ABD'ye geçmek için Meksika sınırından akın eden göçmenlerle ilgili problemden Başkan Biden'ın sorumlu olduğunu söylerken, sadece yüzde 28'i eski Başkan Trump'ı işaret etti.

Aynı soruya cevap verenlerin yüzde 20'si, sınırdaki sorunla ilgili iki tarafı da eşit derecede suçlu bulurken, yüzde 7'lik bir grup problemin nedeninin iki tarafla da ilgili olmadığına inandığını söyledi.

Cumhuriyetçi olduklarını belirten katılımcıların yüzde 73'ü ülke sınırındaki durumdan mevcut hükümeti sorunlu tutarken, Demokrat partili katılımcıların sadece yüzde 46'sı suçu Trump yönetimde bulduğunu bildirdi.

CNN'nin yaptığı bir çalışmada, 30 Eylül'e kadar Meksika sınırından ABD'ye girecek göçmen sayısının 2 milyonu aşabileceği ve bu rakamın bir rekora işaret ettiği belirtilmişti.

Etiketler : BİDEN ABD TURUMP
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