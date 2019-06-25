Washington Post'tan Trump'a sert sözler: ABD için 'temizlenemez bir leke!'

  • Bist 100
    95.182
  • Dolar
    5,8218
  • Euro
    6,6404
  • Altın
    266,5655
İstanbul
19 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Milyonlarca emekli bekliyordu! İşte temmuz zammında son durumu Milyonlarca emekli bekliyordu! İşte temmuz zammında son durumu
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Emekli olmak isteyene toplu para! Çalışanların ödedikleri primler geri alınabilir mi? Emekli olmak isteyene toplu para! Çalışanların ödedikleri primler geri alınabilir mi?
ABD'nin hamlesi sonrası tarihi açıklama: Sonsuza dek kapandı! ABD'nin hamlesi sonrası tarihi açıklama: Sonsuza dek kapandı!
Emniyetten turizm bölgelerinde motosiklet- kask denetimi Emniyetten turizm bölgelerinde motosiklet- kask denetimi
Piknikte kaybolan çocuğu jandarma buldu Piknikte kaybolan çocuğu jandarma buldu
Yolda Ebabil kuşu buldu Yolda Ebabil kuşu buldu
Bursa'da ele geçirildi! Tam 2 bin yıllık Bursa'da ele geçirildi! Tam 2 bin yıllık
İzne giden Uzman Çavuş ve arkadaşı trafik kazasında hayatını kaybetti İzne giden Uzman Çavuş ve arkadaşı trafik kazasında hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da dehşet! Arkadaşını öldürüp, intihara kalkıştı Afyonkarahisar'da dehşet! Arkadaşını öldürüp, intihara kalkıştı
Yeni enstitü, fakülte ve yüksekokullar kuruldu Yeni enstitü, fakülte ve yüksekokullar kuruldu
Sakarya'da etil asetat yüklü tanker yandı: 3 yaralı Sakarya'da etil asetat yüklü tanker yandı: 3 yaralı
ABD'lilerin sadece yüzde 24'ü İran'a askeri müdahaleyi onaylıyor ABD'lilerin sadece yüzde 24'ü İran'a askeri müdahaleyi onaylıyor
FETÖ'nün kripto yapılanmasına operasyon! FETÖ'nün kripto yapılanmasına operasyon!
Zarif'ten "B Takımı diplomasi değil, savaş istiyor" uyarısı Zarif'ten "B Takımı diplomasi değil, savaş istiyor" uyarısı
Türkiye Pist Şampiyonası'nda Yüzde 100 Yerli Lastik Damgası Türkiye Pist Şampiyonası'nda Yüzde 100 Yerli Lastik Damgası
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Japonya'da görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Japonya'da görüşecek
Sanders'tan '1,6 trilyon dolarlık öğrenci borçlarını iptal' teklifi Sanders'tan '1,6 trilyon dolarlık öğrenci borçlarını iptal' teklifi
Başkan Erdoğan açıklamıştı! İnşaatı başladı Başkan Erdoğan açıklamıştı! İnşaatı başladı
Washington Post'tan Trump'a sert sözler: ABD için 'temizlenemez bir leke!' Washington Post'tan Trump'a sert sözler: ABD için 'temizlenemez bir leke!'
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
BMGK toplantısına alınmayan İran'dan ABD'ye tepki BMGK toplantısına alınmayan İran'dan ABD'ye tepki
Almanya'da iki Eurofighter uçağının düşmesi: Pilotun cesedine ulaşıldı Almanya'da iki Eurofighter uçağının düşmesi: Pilotun cesedine ulaşıldı
İtalyan mafya lideri Rocco Morabito hapishaneden firar etti İtalyan mafya lideri Rocco Morabito hapishaneden firar etti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Haziran 2019 07:18 | Salı

Washington Post'tan Trump'a sert sözler: ABD için 'temizlenemez bir leke!'

Amerikan Washington Post Gazetesi Yayın Kurulu, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden hiç rahatsız olmadığını ve bu ülkeyle ilişkilerini aynen sürdürdüğünü yazdı. Ayrıca Yayın Kurulunun makalesinde, "Bilakis Bay Trump, Kaşıkçı'yı öldürmesi için ekip yollayan kraliyet sarayının vazgeçilmez destekçisi oldu." ifadelerine yer verildi. Öte yandan Peki, ABD, Suudilere destek karşılığında ne alıyor? sorusunu yönelten Washington Post, Yemen'deki hukuksuz savaşta suç ortaklığı ve ahlaki seviyede temizlenemez bir leke" yanıtını veridi.

Washington Post Gazetesi Yayın Kurulu, "Suudi Arabistan bir gazeteci öldürdü ve Trump bunu önemsemiş gözükmüyor" başlıklı makalesinde, Kaşıkçı cinayeti sonrasındaki tutumu dolayısıyla Trump'ı eleştirdi.

Trump'ın cinayetten kısa süre sonra yaptığı açıklamada, "Cinayetin ağır sonuçları olacak." dediği hatırlatılan makalede, "Şimdi aradan geçen 8 aylık sürenin sonunda bu yorum Trump tarafından bir kenara itildi. Bilakis Bay Trump, Kaşıkçı'yı öldürmesi için ekip yollayan kraliyet sarayının vazgeçilmez destekçisi oldu." ifadeleri kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun dün Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyarete atıf yapılan makalede, buradaki görüşmelerde Kaşıkçı konusunun gündeme dahi gelmediği vurgulandı ve Trump yönetiminin Kaşıkçı cinayetini artık unuttuğu belirtildi.

Makalede, Pompeo'nun Suudi Arabistan'daki insan hakları ihlallerini Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in gündemine getirmemesinin "şaşılacak bir durum olmadığı" kaydedildi.

ABD İÇİN "TEMİZLENEMEZ BİR LEKE"

Makalede şu ifadelere yer verildi:

"BM Özel Raportörü Agnes Callamard'ın raporundan hareketle artık biliyoruz ki 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda Kaşıkçı'nın öldürülmesi önceden planlanmış bir şeydi. Kaşıkçı, binaya girmeden birkaç dakika önce iki Suudi yetkili kendi arasında konuşuyordu. Biri, 'Eklemlerini ayıracağız, sorun değil, bedeni ağır, eğer plastik torbalar alırsak ve parçalara bölersek bu iş biter.' dedi.

"CEMAL KAŞIKÇI OLAYI YARGISIZ BİR İNFAZ"

Bayan Callamard'ın da dediği gibi "Kaşıkçı'nın öldürülmesi, Suudi Arabistan devletinin sorumlu olduğu bir yargısız infazdır."

Makalede, birkaç gün önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüşen Trump'ın, Kaşıkçı konusunu hiç gündeme getirmediği hatırlatılarak, Trump'ın "Kaşıkçı cinayetinin yeterince soruşturulduğuna inandığı" vurgulandı.

"KATİLLERİ GÖNDEREN DİKTATORYAL KRALLIĞIN BESLENMESİ..."

Makalenin sonunda, "Bay Trump'ın ağır sonuçlar dediği şeyler bunlar mı? Demokrasiye inanan bir gazetecinin önceden planlanmış şekilde öldürülmesi, Trump'ı ilgilendirmiyor ancak (Kaşıkçı için) katilleri gönderen diktatoryal krallığın beslenmesi, onun hemen ilgisine ve özverisine mazhar oluyor. Peki ABD, karşılığında ne alıyor? Yemen'deki hukuksuz savaşta suç ortaklığı ve ahlaki seviyede temizlenemez bir leke." değerlendirmesine yer verildi.

Suudi gazeteci Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüş, cinayetin ardından ABD yönetimi, Suudi Veliaht Prens'in cinayetle ilgisinin olmadığını ileri sürmüştü.

Kaşıkçı cinayetine yönelik aylardır uluslararası soruşturma yürüten Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, elde ettiği bulguları ve tavsiyeleri içeren raporunu geçen hafta açıklamıştı.

AGNES CALLAMARD: ULUSLARARASI BİR CİNAYETTEN DAHA FAZLASI

Raporla ilgili AA'ya konuşan Callamard, "Öncelikle (Cemal Kaşıkçı'nın) öldürülmesi uluslararası bir cinayetten daha fazlasıdır. Cinayette bir dizi uluslararası hukuk ihlal edildi. Cinayet, uluslararası ilişkilere büyük zarar verdi. Bundan dolayı BMGK'nin bu cinayeti ciddiye alması önemlidir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Diyarbakır, Hakkari ve Tunceli'de terör örgütü PKK'ya darbe!
FETÖ'nün kripto yapılanmasına operasyon!
Emekli olmak isteyene toplu para! Çalışanların ödedikleri primler geri alınabilir mi?
Çipras'a ajansından seçim taktiği
Şok suçlama! Suudiler Kaşıkçı'yı öldürdü Trump destekledi
Başkan Erdoğan açıklamıştı! İnşaatı başladı
İran'dan ABD açıklaması: Savaşa susamışlar
Emekliye 1.000 lira promosyon
Beyaz Saray duyurdu! Trump ile Erdoğan...
THY’den Boeing 737 MAX açıklaması: Bazı uçuşlarda iptaller olabilir
Kerimov'un kızı mal varlıklarını devlete iade etti
İran'a karşı ABD'nin amfibik gemi grubu bölgeye geldi
Dikkat! Kaynaşlı ile Bolu Tüneli arası 20 gün süreyle ulaşıma kapatıldı
Suriyeli öğrenci LGS'den tam puan aldı
Sondaj gemisi 'Yavuz' Antalya açıklarında!
'Pençe harekatı' ile terör örgütlerine darbe üstüne darbe! Operasyon devam ediyor
Başkan Erdoğan'a yönelik suikast girişimi sanığı hakim karşısında
20 bin öğretmen alımında okul tercihi ve atama takvimi açıklandı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Trump Avrupa'ya karşı duruşunu netleştirmeli
Trump imzaladı! Hedefte İran'ın lideri Hamaney var
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ