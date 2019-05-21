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21 Mayıs 2019 15:46 | Salı

Ürdünlüler 'Yüzyılın Anlaşması'ndan endişe duyuyor

Ürdün halkı, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planından endişelenirken, uzmanlar planın Ürdün'ün Filistin'deki kutsal mekanlar üzerindeki rolünü görmezden geldiğini söylüyor.

Ürdünlü siyaset uzmanları, Ürdün halkının ABD'nin, Filistin-İsrail meselesinin çözümüne ilişkin sunduğu "Yüzyılın Anlaşması" planından endişeli olduğunu, planın bu ülkenin Filistin'deki kutsal mekanlar üzerindeki rolünü görmezden geldiğini belirtti. 

ABD'nin haziran ayında açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planına ilişkin değerlendirmede bulunan siyaset uzmanları, planla Ürdün'ün Filistin'deki kutsallar üzerindeki rolünün görmezden gelindiğini ifade etti.

Ürdün Parlamentosunda Filistin Komitesi Başkanı Yahya es-Suud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ürdünlülerin Yüzyılın Anlaşması planından endişeli olduğunu belirterek, Ürdün kamuoyunda bu konunun gündemde olduğunu ve sürekli konuşulduğunu söyledi.

Ürdün halkının hem kendi ülkeleri, hem de bölgenin geleceği konusunda endişe ettiğine işaret eden Suud, "yüzyılın tokadı" dediği planın açıklanmasının yalnızca ABD'nin Siyonistlere yaptığı hizmetlerin ilanı olduğunu aktardı.

Suud, "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması, büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve işgal altındaki Golan'da İsrail egemenliğini tanıması yeterli değil mi? Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) yardımları kesmesi yeterli değil mi? Bunlar İsrail'e hizmet etmiyor mu? Gazze ablukası yüzyıllık bir anlaşma değil mi?" ifadelerini kullandı.

Ürdün Üniversitesi Siyasal Bilimler Öğretim Görevlisi Bedri el-Mazi, ABD'nin planından endişeli olan Ürdünlülerin sürekli 'bu planda Ürdün'ün rolünün ne olduğunu' düşündüğünü aktardı.

ABD ve İsrail'in bölgedeki İsrail-Arap çatışmasının yükünü taşıyan Ürdün'ün Filistin'deki kutsal mekanlar üzerindeki rolüne saygı duymadığını, görmezden geldiğini belirten Mazi, "Basına sızan maddelere göre Yüzyılın Anlaşması planı Ürdün'ün yıllardır çektiği yükü dikkate almıyor." dedi.

Ürdün'ün zor şartlarına ve kısıtlı imkanlarına rağmen mülteciler krizini yüklendiğine, onlara çeşitli alanlarda birçok hizmet sunduğuna dikkati çeken Mazi, Ürdün'ün maruz kaldığı ekonomik sıkıntılar karşısında herhangi bir iyileştirme ve çözüm girişiminde bulunulmadığını belirtti.
"Yüzyılın Anlaşması"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü, Suudi Arabistan, Birleşik Arapları Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın da destek verdiği belirtilen "Yüzyılın Anlaşması" planının, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor.

Planın, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içerdiği de belirtiliyor.

İsrail tarafından yerlerinden edilen 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkı konusuna yer verilmediği kaydedilen planda, Filistin tarafına bazı maddi yardımlar ile Kudüs'ün kenar mahallelerinden birinin başkent olarak önerildiği ifade ediliyor.

İsrail basınında geçen hafta, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın da destek verdiği belirtilen "Yüzyılın Anlaşması" planının resmi olmayan maddeleri yayımlanmıştı. Planın detayları gelecek haziran ayında açıklanacağı kaydedildi.

AA

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