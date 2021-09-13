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13 Eylül 2021 Pazartesi 07:27:00 - Güncelleme:13 Eylül 2021 Pazartesi 07:27:00

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Fukuşima'da radyoaktif atık suyun tahliye planı için uzman ekip gönderecek

Kaynak: AA

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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Fukuşima Dai-içi nükleer santralindeki radyoaktif özellikli atık suyun denize boşaltılması planını denetlemek için aralık ayında heyet gönderecek.

Japonya'da bulunan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Nükleer Güvenlik ve Emniyet Departmanı Başkanı Lydie Evrard liderliğindeki heyet, ülkenin kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinde bulunan Dai-içi nükleer santralini gezdi.

Daha sonra Ekonomi Ticaret ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Ejima Kiyoşi ile görüşen Evrard, düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, Japonya ziyaretini "yapıcı ve üretici" olarak niteledi.

Evrard, radyoaktif özellikli atık suyun denize boşaltılması planını yerinde denetlemek için UAEA'nın aralık ayında Fukuşima Dai-içi nükleer santraline uzman ekip göndereceğini açıkladı.

"Yerinde denetleme esnasında şeffaflığın ve bilimsel tarafsızlığın önemini" vurgulayan Evrard, UAEA'nın, değerlendirmenin kapsamlılığına ve objektifliğine yönelik taahhütlerine bağlı olduğunu ve sonuçların uluslararası topluma duyurulacağını dile getirdi.

Kyodo ajansına göre uzman ekip, boşaltılması planlanan atık suyu tahlil edecek, mevcut planın uygunluğunu inceleyecek ve çevresel etkilerini değerlendirecek. Süreç sonrasında uzman ekibin, bu konuda hazırlayacağı raporu kamuoyuna sunacağı kaydedildi.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, bölgede 10 yıl önce meydana gelen deprem ve tsunamide hasar gören santralde biriken atık suyun Pasifik Okyanusu'na salınacağını nisan ayında açıklamıştı.

Tokyo hükümetinin kararına komşu ülkeler Çin, Güney Kore ve Tayvan tepki gösterirken, ABD "anlayışla karşıladığını", UAEA ise desteklediğini açıklamıştı.

Etiketler : Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı fukuşima atık su radyoaktif
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