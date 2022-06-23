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23 Haziran 2022 Perşembe 10:56:00 - Güncelleme:23 Haziran 2022 Perşembe 10:56:00

Ukrayna: Silahlara, finansal ve insani desteğe ihtiyacımız var

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 120. gününe girdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'ya yönelik yaptırım baskısının devam etmesi gerektiğini belirterek, 'Silahlara, finansal ve insani desteğe ihtiyacımız var.' diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 120. gününe girdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'ya yönelik yaptırım baskısının devam etmesi gerektiğini belirterek, "Silahlara, finansal ve insani desteğe ihtiyacımız var." dedi.

Zelenski, çevrim içi video konferans bağlantısıyla, Kanada genelindeki 11 farklı üniversitenin öğrencilerine hitap etti.

Ülkeler ve toplumlar arasındaki mesafelerin, internet üzerinden azaltılabileceğini kaydeden Zelenski, "Bizim için internet bir tür silah çünkü neler olduğunu bu sayede gösterebiliyoruz. Bilgi, bazen bazı silah türlerinden daha büyük bir darbe vurabilir." dedi.

Zelenski, bilginin özellikle internet ve sosyal medya sayesinde Ukrayna için güçlü bir silah olduğunun kanıtlandığını ifade etti.

Ülkesinin Rusya'nın işgalinden yaklaşık dört ay sonra da demokrasiye bağlılığını sürdürdüğünü hatırlatan Zelenski, "Özgür ve demokratik bir gelecek için her şeye rağmen galip geleceğiz." diye konuştu.

Volodimir Zelenski, insanları mücadeleye ve uluslararası toplumu ise yardımları devam ettirmeye çağırarak, "Silahlara, finansal ve insani desteğe ihtiyacımız var. 7/24 kalıcı yaptırım baskısına ihtiyacımız var. Bunu ne kadar tekrar edersem edeyim, savaş devam ederken asla çok fazla söylemiş olmayacağım." ifadelerini kullandı.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

07:00 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya yönelik yaptırım baskısının devam etmesi gerektiğini belirterek, "Silahlara, finansal ve insani desteğe ihtiyacımız var." dedi.

06:00 Ukrayna'daki savaşın nereye evrileceğini öngörmenin çok zor olduğunu dile getiren NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, savaşın çok uzun sürebileceği uyarısını yaptı. Jens Stoltenberg, "Bu savaşın ne kadar süreceğine dair kanıya varma konusunda dikkatli olmalıyız. Bu savaş haftalar, aylar veya yıllar boyunca sürebilir. Savaş ne kadar sürerse sürsün uzun vadede hazırlıklı olmalıyız. Ukrayna'ya ciddi manada destek vermek için hazırlıklı olmalıyız. Hepimiz savaşın en kısa sürede bitmesini istiyoruz." diye konuştu.

05:00 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk yaptığı açıklamada, "Rusya tarafından yasa dışı olarak gözaltına alınan 103 sivil ülkeye geri döndü" dedi.

04:00 Rusya'da Moskova Belediyesi, ABD Büyükelçiliği binasının bulunduğu meydanın ismini, Ukrayna'nın doğusundaki Rus destekli ayrılıkçıların ilan ettiği sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin ismi ile değiştirdi.

03:00 Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'in ev sahipliğinde yarın çevrim içi yapılacak BRICS Liderler Zirvesi öncesinde Batı'nın Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlarını, ülkelerin adını anmadan eleştirdi.

02:00 Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, ağırlıklı olarak Ukrayna ile bağlantılı konuları görüşmek üzere zirve toplantısı yapacak.

Etiketler : Rusya Devlet Başkanı Putin UKRAYNA RUSYA
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