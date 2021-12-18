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18 Aralık 2021 Cumartesi 23:14:00 - Güncelleme:18 Aralık 2021 Cumartesi 23:14:00

Türkiye'den Pakistan'a taziye mesajı

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Karaçi şehrinde doğal gaz boru hattında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pakistan'ın Karaçi şehrinde gaz kaçağı sebebiyle meydana gelen patlamalarda 16 kişinin vefat ettiğinin ve onlarca kişinin yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Söz konusu patlamalarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Pakistan basınındaki haberlere göre, Karaçi'nin Paracha Çovk bölgesinde doğal gaz boru hattındaki patlamada 16 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı Pakistan Doğalgaz
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