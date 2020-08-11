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11 Ağustos 2020 Salı 18:23:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2020 Salı 18:23:00

Türk ekipleri, Beyrut Limanı'ndaki çalışmalarını sonlandırdı

Kaynak: AA

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Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sağlık Bakanlığı UMKE ve Türk Kızılayı, geçtiğimiz 4 Ağustos'ta şiddetli patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı'nda çalışmalarını sonlandırdı.

Türkiye, Beyrut'ta can kayıplarının yanı sıra milyarca dolar maddi hasara yol açan şiddetli patlamanın ardından Lübnan'a yardım için harekete geçen ilk ülkelerin başında yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye, Beyrut'ta meydana gelen patlama sonrası bölgeye tıbbi ve insani malzemeler ile arama-kurtarma personeli gönderdi. Lübnan'da deprem etkisi yaşatan şiddetli patlamanın ardından Beyrut Limanı'na ulaşan Türk heyeti, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu liderliğinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına katıldı.

LÜBNANLILARA YARDIMLAR SÜRDÜRÜLECEK

Çalışmalarını bitiren ekiplerin çoğu bugün Türkiye'ye dönecek. Ancak gelecek dönemde yapılacak yardımların koordinasyonu için AFAD ve UMKE görevlilerinin birkaçı bölgede kalacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatlar doğrultusunda Lübnanlılara da yardımlar sürdürecek. AFAD'dan edinilen bilgiye göre bundan sonrası için TİKA da gıda tedariki sağlayacak.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda Beyrut'u sarsan güçlü patlama sonucu 171 kişi hayatını kaybetmişti. Askeri kargo uçağı ile bölgeye Türkiye tarafından Sağlık Bakanlığınca 21 UMKE personeli, iki acil müdahale ünitesi, personel barınma çadırı, ilaç ve tıbbi malzeme, AFAD tarafından 10 personel, ekipman, bir kurtarma aracı ve Türk Kızılayı'na ait 3 personel, sağlık ve insani yardım malzemesi gönderilmişti.

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