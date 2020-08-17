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17 Ağustos 2020 Pazartesi 23:01:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2020 Pazartesi 23:20:00

Tunus Meclisi'inden İsrail-BAE anlaşmasına sert tepki: Filistin halkının haklarına saldırıdır

Kaynak: AA

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Tunus Meclisi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşme anlaşmasını, "Filistin halkının haklarına saldırı" olarak nitelendirdiği belirtildi.

Tunus Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tunus Meclisinin, Arap ve İslam dünyasının öncelikli meselesi olan Filistin davası ve özgürlük savunucularının yanında yer alan ilkeli tutumunu sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "BAE'nin İsrail'le normalleşmesi, Filistin haklarına bir saldırı ve normalleşmeyi reddeden Arap ve İslami halkların ortak yaklaşımına açık bir tehdittir." ifadesi kullanıldı.

Filistin halkına yönelik saldırıların yanı sıra siyonist güçlerin, Filistin varlığını bir kez daha tehdit eden yeni bir coğrafi ve demografik bir yapıyı oluşturacak şekilde daha fazla toprağı ilhak etme ve genişleme politikasının yaşandığı şartlar altında atılan normalleşme adımının olumsuz sonuçları konusunda uyarıldı.

Tunus Meclisinin, topraklarını özgürleştirme ve başkenti Kudüs olan bağımsız devletini kurma konusunda kardeş Filistin halkıyla mutlak dayanışma içinde olduğu vurgulanan açıklamada, Arap Parlamentosu, Arap Parlamentolar Birliği, bölgesel ve uluslararası parlamentolar, normalleşme kapsamında atılan bu adımı kınamaya ve Filistin haklarını açık şekilde desteleyen bir tutum sergilemeye çağrıldı.

BAE İLE İSRAİL ARASINDAKİ NORMALLEŞME ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

ABD, İsrail ve BAE adına yapılan ortak açıklamada da İsrailli ve BAE'li yetkililerin gelecek haftalarda bir araya gelerek yatırım, turizm, kültür, doğrudan uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre, karşılıklı elçiliklerin açılması konularında ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

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