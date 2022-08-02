Uzmanlar tarih verdi! Dünya karanlığa gömülebilir

Tüm dünya karanlığa gömülebilir! Uyarılar peş peşe, uzmanlar tarih verdi
Kaynak: Sabah
Son zamanlarda yaşanan Güneş patlamaları uzmanları endişlendiriyor. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, yeni bir Güneş fırtınasının meydana geleceğini açıkladı. Dünyayı karanlığa gömmesinden korkulan Güneş fırtınasının ise yarın yaşanacağı açıklandı.
Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) küçük bir G1 sınıfı jepmanyetik fırtınanın gezegenimize çarpma ihtimali olduğunu açıkladı. Bunun için NOAA'nın verdiği tarih de belli: 3 Ağustos.Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) küçük bir G1 sınıfı jepmanyetik fırtınanın gezegenimize çarpma ihtimali olduğunu açıkladı. Bunun için NOAA'nın verdiği tarih de belli: 3 Ağustos.
G1 sınıfı elektri fırtınasının elektrik şebekesindeki dalgalanmaları zayıflatabileceğine, uyduları etkileyebileceğine ve kuzey kutbu çevresindeki bölgelerde potansiyel bazı kararmalara neden olabileceğine dikkat çekildi.
Elektrik dalgalanmaları nedeniyle gökyüzünde oluşacak renkler ise Kanada ve Alaska'dan görülebilecek.
Uzmanlar, bir fırtına bulutunun ayrıca perşembe günü Güneş'ten şaşırtıcı bir hızla fırladığını ve Dünya'nın manyetik alanına çarpacağını da söylemişti.
Hindistan Uzay Bilimleri Mükemmeliyet Merkezi, güneş rüzgarı ve Dünya'nın manyetosferiyle etkileşime girmesi nedeniyle bir ekvatoral koronal deliğinin oluşmuş olabileceğini belirtmişti.
Koronel kütle delikleri, Güneş'in atmosferinden fırlatılan yüklü parçacık patlamaları anlamına geliyor. Bu parçacıklar, Dünya'nın manyetik alanı ile etkileşime girdiği zaman nefes kesici görüntüler yaratıyor.
Ancak aynı zamanda elektrik şebeklerinde hasara yol açabilir ya da uzay aracı operasyonlarını ve uydu iletişimlerini bozabilir.
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