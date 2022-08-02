Uzmanlar tarih verdi! Dünya karanlığa gömülebilir

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) küçük bir G1 sınıfı jepmanyetik fırtınanın gezegenimize çarpma ihtimali olduğunu açıkladı. Bunun için NOAA'nın verdiği tarih de belli: 3 Ağustos.Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) küçük bir G1 sınıfı jepmanyetik fırtınanın gezegenimize çarpma ihtimali olduğunu açıkladı. Bunun için NOAA'nın verdiği tarih de belli: 3 Ağustos.

G1 sınıfı elektri fırtınasının elektrik şebekesindeki dalgalanmaları zayıflatabileceğine, uyduları etkileyebileceğine ve kuzey kutbu çevresindeki bölgelerde potansiyel bazı kararmalara neden olabileceğine dikkat çekildi.

Elektrik dalgalanmaları nedeniyle gökyüzünde oluşacak renkler ise Kanada ve Alaska'dan görülebilecek.

Uzay Hava Operasyonları'nda çalışan Mike Cook, deliğin güneş rüzgarlarını bir akışta çekerek hızını artırdığını ifade etti. Bunun yanı sıra dünyada genel elektrik kesintisi yaşanabilir.

Ancak yine de bu Güneş fırtınası, geçtiğimiz günlerde meydana gelen Güneş fırtınasından daha küçük çaplı. NOAA'nın hava durumu tahmin merkezi, geometrik fırtınaları 5 aşamada sınıflandırıyor. G1'in 1 olduğu (en zayıf) ifade edildi.

Pazar günü de benzer bir patlama yaşanmıştı. C-sınıfı işaret fişekleri küçük ve dünya üzerinde çok az fark ediliyor. Bu nedenle de bu durum sıklıkla yaşansa da her daim radara takılmıyor.

Uzmanlar, bir fırtına bulutunun ayrıca perşembe günü Güneş'ten şaşırtıcı bir hızla fırladığını ve Dünya'nın manyetik alanına çarpacağını da söylemişti.

Hindistan Uzay Bilimleri Mükemmeliyet Merkezi, güneş rüzgarı ve Dünya'nın manyetosferiyle etkileşime girmesi nedeniyle bir ekvatoral koronal deliğinin oluşmuş olabileceğini belirtmişti.

Koronel kütle delikleri, Güneş'in atmosferinden fırlatılan yüklü parçacık patlamaları anlamına geliyor. Bu parçacıklar, Dünya'nın manyetik alanı ile etkileşime girdiği zaman nefes kesici görüntüler yaratıyor.

Ancak aynı zamanda elektrik şebeklerinde hasara yol açabilir ya da uzay aracı operasyonlarını ve uydu iletişimlerini bozabilir.