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31 Mayıs 2020 Pazar 00:27:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2020 Pazar 00:29:00

Trump'tan sıcak mesaj: Ordu göreve hazır

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Donald Trump, Minneapolis'te siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olayların yatıştırılması için ordunun göreve hazır olduğunu söyledi

Florida'ya hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına gündemi değerlendiren ABD Başkanı Trump, Floyd'un ölümünden sonraki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Floyd'un ölümünün çok üzücü olduğunu ancak adaletin sağlanacağını dile getiren Trump, sokaklara dökülen göstericilerin Floyd'un anısına saygısızlık yaptıklarını savundu.

Trump, "Bunlar organize radikal sol gruplar, Floyd'un anısını kirletiyorlar. Onun anısı için şiddet son bulmalı. Bu kişiler, bu Antifa grubu, bunlar radikal sol kötü insanlar, bu şekilde hareket edemeyeceklerini onlara öğretmek gerek." ifadelerini kullandı.

Trump, Beyaz Saray önünde dün toplanan göstericilerin yeniden toplanması ve güvenlik koridorunu aşması durumunda "köpeklerle karşılanacaklarını" ve "Gizli Servis görevlilerinin" göstericileri hızlıca dağıtacağını söyledi.

Minneapolis'in Demokrat Belediye Başkanı'nı da eleştiren Trump, "Eğer onlar (eyalet yönetimi) çağrıda bulunursa ordumuz (olayları durdurmak için) göreve hazır ve istekli. Oradaki birliklerimiz hızlı bir şekilde oraya intikal edebilir." dedi.

Öte yandan, Twitter hesabından konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Trump, sokaklarda gösteri yapan kişilerin "radikal sol gruplara mensup" oldukları iddiasını yineledi.

Trump ayrıca, kendi taraftarlarından bu akşam Beyaz Saray önünde kendisine destek gösterisi yapmalarını istedi.

FLOYD'UN 'NEFES ALAMIYORUM' FERYADI, POLİS ŞİDDETİNİ GÜNDEME TAŞIDI

46 yaşındaki George Floyd, salı günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre diziyle boynuna basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilmiş, çevredekilerin cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Eyalette acil durum ilan eden Vali Tim Walz, bölgede polise yardımcı olmaları ve durumu kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamıştı.

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