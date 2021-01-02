  • BIST
    1476.72
  • Dolar
    7,4343
  • Euro
    9,0797
  • Altın
    452,9810
İstanbul
10 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Trump'ın veto yetkisini aştı: Skandal tasarı yasalaştı
İngiltere'den yurda girişler geçici olarak tamamen kapatıldı
Türkiye'de bugün 12 bin 203 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 212 kişi hayatını kaybetti
Basın İlan Kurumu: Sözcü gazetesinin 'Ayasofya' haberi ile ilgili gerekli işlemler yapılacak
Uzmanlar siber dolandırıcılara karşı uyarıyor
Milli Piyango talihlisine CHP'li isimden tweet: 3-5 milyon at da...
2021 müjdeyle geldi
Başkan Erdoğan'dan flaş Fikri Sağlar açıklaması: Bu zat bu çağda yaşamıyor
Sözcü'den tepki çeken manşet!
Kamu kurumları düğmeye bastı: 100 bin memur alınacak
Mutant koronavirüsün en çok 20 yaş altı grubu etkilediği ortaya çıktı
Ah güzel Fatih
Yavuz Bingöl'den Mehmet Akif Ersoy eleştirilerine yanıt: Ne cahilliğim kaldı ne başka bir şey! Ruhun...
Orhan Baba da aşı olacak
Dilan Çıtak'ın babası İbrahim Tatlıses ile araları iyi
Zeynep Alkan'ın ameliyat sonrası alışveriş keyfi
Rap müziğin genç ismi Sefo'dan yalnızlar için şarkı
Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere yeni yıla yorgun giriyor
Sibel Can: Hayaller gerçeğe dönüşsün
Serdar Ortaç'a 50 liralık dua
Hande Ataizi ve sevgilisi Dinç Aydoğdu 2021'de evlenmek istiyorlar
Puhu kuşu seferberliği
Ev parasını kedilere harcadı! Yardımlarla 200 kedi besliyor
Herkes yolunu gözlüyor
02 Ocak 2021 Cumartesi 01:02:00 - Güncelleme:02 Ocak 2021 Cumartesi 01:02:00

Trump'ın veto yetkisini aştı: Skandal tasarı yasalaştı

ABONE OL

ABD Başkanı Trump'ın daha önce veto ettiği 2021 savunma bütçesi, Senato'da da 3'te 2'nin üzerinde oyla kabul edilerek yasalaştı. Tasarıda Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören bir bölüm de yer alıyor.

ABD'de 2021'in ilk gününde istisnai olarak toplanan Senato, Trump'ın 23 Aralık'ta veto ettiği 740 milyar dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısını oyladı.

AA'da yer alan habere göre, oylamada 13 hayır oyuna karşılık 81 senatörün evet oyunu alan tasarı kabul edildi. Tasarı, Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'da da 3'te 2 çoğunlukla geçtiği için Trump'ın veto yetkisini aşmış oldu.

Söz konusu bütçe tasarısı, 4 yıllık görev süreci içinde Trump'ın veto yetkisini aşarak yasalaşan ilk tasarı olarak kayıtlara geçti.

Trump, aralık ayı başında Kongre'de kabul edilen 740 milyar dolarlık savunma bütçe tasarısını 23 Aralık'ta veto etmişti.

Trump, tasarıyı veto ederken, Almanya ve Güney Kore'deki Amerikan askerlerinin sayılarının azaltılmasını önlemesi, sosyal medya şirketlerinin yasal olarak daha fazla sorumlu tutulmasına imkan tanıyacak düzenlemeyi yapmaması ve konfederasyon dönemi komutanlarının isimlerinin kaldırılması gibi sebeplerle eleştirmişti.

- YASALAŞAN TASARIDA NELER VAR

Savunma Bakanlığı (Pentagon) için 635,5 milyar doları temel bütçe, 69 milyar doları savaş fonu olarak bilinen "Denizaşırı Muhtemel Operasyonlar Fonu", 8,9 milyar doları ise tasarının yetki alanları dışındaki savunmaya ilişkin harcamalar olmak üzere 713,4 milyar dolar bütçe ayrılıyor.

Bunun yanı sıra Enerji Bakanlığı bütçesi altında, nükleer kapasiteye ilişkin savunma harcamaları için 26,6 milyar dolar bütçe belirleniyor.

Çin’e karşı "Pasifik Caydırıcılık İnisiyatifi"nin kurulması öngörülürken, ABD’nin Pasifik bölgesindeki askeri gücünü tahkim etmek, bölgedeki ortak ve müttefiklere destek vermek üzere bu inisiyatif için Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığının bütçesine ek 2,2 milyar dolar fon ayrılıyor.

- RUSYA İLE ASKERİ İLİŞKİ SINIRLAMALARINI ARTIRIYOR

Yasalaşan tasarıda, ABD ordusunun Rus ordusu ile ilişkilerine yönelik kısıtlamalarının artırılması ve Rusya’nın Kırım’daki egemenliğini tanıyacak fiil ve faaliyetlerin yasaklanmasına ilişkin maddeler dikkati çekiyor.

Rusya’ya yönelik faaliyetler kapsamında, tasarı, Ukrayna’ya 75 milyonu silah olmak üzere 250 milyon dolarlık savunma yardımı yapılmasını da şart koşuyor.

Yasalaşan tasarıda, Avrupa Caydırıcılık İnisiyatifi için önceki bütçe yasalarında belirlenen 3,7 milyar dolarlık fonun tamamının, bu bütçe kapsamında da sağlanması isteniyor.

- ALMANYA VE KORE’DE ASKER SAYISININ AZALTILMASINI YASAKLIYOR

ABD Başkanı Trump’ın, Almanya ve Güney Kore’den asker çekme planına ilişkin ise tasarıda, gerekli şartlar teyit edilmediği sürece Güney Kore’deki asker sayısının 28 bin 500’ün altına, Almanya’daki asker sayısının ise değerlendirme süreci tamamlanmadan 34 bin 500’ün altına düşürülmesi yasaklanıyor.

ABD askerlerinin, Finlandiya’daki Avrupa Hibrit Tehditlerle Mücadele İçin Eğitim Merkezinin eğitimlerine katılmasını şart koşan tasarıda, İsrail, Tayvan, Baltık ülkeleri, Hindistan, Vietnam ve Japonya’ya yapılan askeri yardımların sürdürülmesi talep edildi.

ABD Hava Kuvvetlerinin, gücünün ortalama 386 filo veya 3 bin 850 savaş uçağına ulaştırılmasını öngören tasarı, birçok savaş uçağının yanı sıra 93 F-35 uçağının alınması için yetki veriyor.

Tasarıda, Türkiye’nin aldığı 6 F-35 uçağının da ABD Hava Kuvvetlerince kullanılması için gerekli yetkilendirme yapılıyor.

- ASKERİ ÜSLERDEKİ GENERALLERİN İSİMLERİNİN KALDIRILMASINI ÖNGÖRÜYOR

ABD vatandaşı siyahi George Floyd’un öldürülmesinden sonra yaşanan olaylarda gündeme gelen Konfederasyoncu generallerin isim ve heykellerinin kaldırılması da tasarıda yer aldı.

Tasarının ilgili maddelerinde, Konfederasyoncu generallerin isimlerinin üslerden kaldırılması için bir komisyon kurulması ve bu komisyonun 3 yılda gerekli tavsiyeleri içeren rapor hazırlaması şartı konuldu.

Savunma bütçesi tasarısında, Türkiye’nin S-400’leri teslim almasının ABD Hasımlarına Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında, Rusya ile önemli boyutta bir işlem olarak kabul edildi ve NDAA’nın yasalaşmasından sonra 30 gün içinde Türkiye’de S-400 alımına müdahil olanlara CAATSA yaptırımlarının uygulanması talep edildi.

Tasarıda, Başkan'ın CAATSA kapsamında belirtilen 12 maddeden en az 5’ini uygulaması, yaptırımların "ithal edilen malları" kapsamaması istendi.

Ancak Trump yönetimi Türkiye'ye zaten söz konusu yaptırımları uyguladığı için yeniden yaptırım uygulanması beklenmiyor.

Etiketler : ABD tasarı trump
Müjgan Ferhan Şensoy ve eşi Cem Öğet'ün kapıda kahve keyfi

Müjgan Ferhan Şensoy ve eşi Cem Öğet'ün kapıda kahve keyfi
Aslıhan Karalar pandemi sonrası ABD yolcusu

Aslıhan Karalar pandemi sonrası ABD yolcusu
Beren Saat'in 2 saat bakım keyfi

Beren Saat'in 2 saat bakım keyfi
Mustafa Sandal o davayı kazandı...

Mustafa Sandal o davayı kazandı...

Adem Kılıççı ile Selçuk Kılıç 'Sarp' dizisinde buluştu

Adem Kılıççı ile Selçuk Kılıç 'Sarp' dizisinde buluştu
Demet Akalın'ın kızı Hira bebek arabasında

Demet Akalın'ın kızı Hira bebek arabasında
Aşıyı sabırsızlıkla bekliyor

Aşıyı sabırsızlıkla bekliyor
Naz Elmas'tan fotoshop iddialarına yanıt: Bacaklarım ince

Naz Elmas'tan fotoshop iddialarına yanıt: Bacaklarım ince
CZN Burak ve Nusret'in Dubai'de kıyasıya rekabeti

CZN Burak ve Nusret'in Dubai'de kıyasıya rekabeti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER