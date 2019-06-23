23 Haziran 2019 20:16 | Pazar
Trump: Powell'ı görevden almakla hiç tehdit etmedim
ABD Başkanı Donald Trump, hiçbir saman ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden almakla tehdit etmediğini söyledi.
NBC'deki bir programda konuşan Trump, buna karşılık, Powell'ı görevden alma yetkisinin olduğunu da ekledi.
Trump, Fed'in son faiz kararının açıklanması öncesinde Powell'a faiz indirmesi yolundaki çağrısını yinelemiş ve "Her zaman başarılı olamazsınız. Powell faizi en kısa sürede düşürmelildir. Ancak, her zaman kazanamazsınız. Er ya da geç doğru şeyi yapacak. Ne yapacağını bekleyip görelim" demişti.
(DHA)
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