  • BIST
    120153
  • Dolar
    6,8650
  • Euro
    7,7519
  • Altın
    396,2780
İstanbul
21 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB: Suriye'de 7 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İngiltere'ye gidiyor
Benfica sezon sonuna kadar Nelson Verissimo'ya emanet
En sorunlu platform belli oldu!
Bursa'da asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi
Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmaları yeniden başladı
Türk iş adamlarından ABD'deki 'kardeş şehir' Maryland eyaletine tıbbi yardım
Borsa güne yükselişle başladı
BDDK'dan bankalara normalleşme döneminde kolaylık uyarıları
Gözler bu toplantıdan çıkacak kararlarda... Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Büyük fırsat Türkiye'nin kapısına geldi! Ülkeye para akacak...
Sular durulmuyor! Ozan Güven için tutuklama talebi
ABD petrol fiyatı tahminini revize etti
Çin'de 7, Güney Kore'de 63 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Hafter'e bir darbe daha vurulacak!
Meteoroloji uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat
Sakarya'daki havai fişek fabrikasının sahibi tutuklandı!
MSB'den son dakika açıklaması!
Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya
Küresel piyasalar salgında ikinci dalga endişeleriyle karışık seyrediyor
Aylar öncesine geri dönüş! FED'den umutları kıran açıklama
Ne yazık ki aralarında Müslüman ülkeler de var! 46 ülkeden skandal imza
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara açıkladı! İşte koronavirüse daha kolay yakalanan kan grubu
Amerika'da Türkiye endişesi! Acilen yasaları uygulayın
08 Temmuz 2020 Çarşamba 07:52:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2020 Çarşamba 07:53:00

Trump okulların sonbaharda açılması için eyalet valilerine baskı yapacak

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Başkanı Trump, "Eyalet valilerine ve diğer tüm yetkililere, okulların sonbahar döneminde açılması için çok fazla baskı uygulayacağız." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatılan okulların sonbaharda açılması için eyalet valilerine baskı yapacağını açıkladı.

Trump ve eşi Melania Trump, Kovid-19 salgını önlemlerinin ardından okulların yeniden açılma programına ilişkin Beyaz Saray'da bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

Buradaki konuşmasında Demokratların 3 Kasım'daki seçimlerde avantaj sağlamak için okulların kapalı kalmasını istediğini savunan Donald Trump, "Okulların yeniden açılması konusunda siyasi açıklamalar yapılmasını ya da bu durumun siyasi nedenlerle kullanılmasını istemiyoruz." dedi.

Okulların kapalı kalmasının birçok öğrenciyi zor durumda bıraktığına dikkati çeken Trump, "Eyalet valilerine ve diğer tüm yetkililere, okulların sonbahar döneminde açılması için çok fazla baskı uygulayacağız." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, ülkede son günlerde artan vaka sayısının nedeninin de test sayılarının artması olduğunu ve genç nüfusun virüsle iyi bir mücadele verdiğini belirtti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER