Trump, G7 Zirvesi'ni seçim sonrasına erteledi
ABD Başkanı Donald Trump, Haziran ayında yapılması planlanan G7 Zirvesi'ni, koronavirüs salgını nedeniyle Eylül ayına ertelemişti. Kasım ayında yapılacak seçim sonrasına erteledi. Trump zirveyi Kasım ayında yapılacak seçim sonrasına erteledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Haziran ayında yapılması planlanan G7 Zirvesi’ni, koronavirüs salgını nedeniyle Eylül ayına ertelemişti. Trump, zirveyi bir kez daha erteledi. Trump, zirvenin 3 Kasım ABD seçimleri sonrasına ertelenmesini istedi. Beyaz Saray’da açıklama yapan Trump, “Eylül ayında yapacaktık ama seçim sonrasına ertelenmesini istedim” dedi. Beyaz Saray’ın henüz liderleri bilgilendirmediğini ifade eden Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in davet edilip edilmeyeceğinin sorulması üzerine ise Putin’in önemli bir isim olduğunu ve davet edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
G7’nin Haziran ayında Camp David’de yapılması bekleniyordu.
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