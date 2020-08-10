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10 Ağustos 2020 Pazartesi 14:23:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2020 Pazartesi 14:37:00

Tayvan füze sistemleri Çin savaş uçaklarına kilitlendi

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Tayvan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasına giren Çin savaş uçaklarına müdahalede bulunulduğunu bildirdi. Tayvan füze sistemleri, Çin savaş uçaklarına kilitlendi.

ABD-Tayvan arasında yapılan silah anlaşması sonrası tırmanan Çin krizi devam ediyor.

Star.com.tr'de yer alan habere göre Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tayvan hava sahasına kısa süreliğine giren birkaç Çin savaş uçağına müdahalede bulunuldu. Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) savaş uçaklarının Tayvan Boğazı'nı geçmesiyle hava savunma sistemleri tarafından takip edildiği belirtildi.

Son dönemde bağımsız ülke fikrini daha güçlü savunan Tayvan, ABD'den destek alıyor.

ABD'nin Tayvan'la 'bağımsız bir ülke' gibi silah anlaşması imzalaması, Çin'in ciddi tepkisine neden oldu.

TAYVAN MESELESİ

Japonya'nın 1895 yılındaki savaşta Çin'i yenilgiye uğratarak el koyduğu Tayvan Adası'ndan, mağlubiyetle ayrıldığı İkinci Dünya Savaşı sonrası çekildi. Savaş sonrası Çin'de, komünistlerle milliyetçiler arasında iç savaş başladı. 1949 yılında Mao Zedong öncülüğündeki Çin Komünist Partisi'nin iktidarı almasıyla, Milliyetçi Parti yanlıları kaçarak Tayvan Adası'na sığındı. Komünist Parti yönetimindeki Çin Halk Cumhuriyeti'nden adaya kaçan milliyetçiler 1912 yılında kurulan Çin Cumhuriyeti'nin burada devam ettiğini savunurken, Komünist Parti Tayvan'ı ülkenin özerk bir bölgesi olarak görmeye devam etti.

Ülkede ortaya çıkan iki farklı siyasi otoritenin neden olduğu gerilim ve karmaşa 1971'deki Birleşmiş Milletler (BM) kararıyla yeni bir boyut kazandı. BM siyasi otorite olarak tanıdığı Çin Cumhuriyeti (Tayvan) yerine siyasi otorite olarak Çin Halk Cumhuriyetini tanıma kararı aldı. Karar sonrası Tayvan, bağımsızlık arayışını dönemsel farklılıklarla sürdürdü. 2005 yılında Çin Ulusal Kongresi'nin yürürlüğe koyduğu 'ayrılma/bölünme karşıtı kanun' (Anti-secession Law) ile Tayvan'a karşı sürdüreceği tutumu açık bir şekilde ortaya koydu.

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