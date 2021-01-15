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15 Ocak 2021 Cuma 18:57:00 - Güncelleme:15 Ocak 2021 Cuma 18:57:00

Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliğinin sokağına 'Cemal Kaşıkçı Yolu' ismi verilmesi için tasarı sunuldu

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ABD'nin başkenti Washington'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağın isminin "Cemal Kaşıkçı Yolu" olarak değiştirilmesi için Kent Konseyine tasarı sunuldu.

ABD'nin başkenti Washington'ın en genç Kent Konseyi Üyesi Brooke Pinto, Konseye Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağın adının "Cemal Kaşıkçı Yolu" olarak değiştirilmesini önerdi.

Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda cinayete kurban gittiğini anımsatan Pinto, "Suudi Arabistan Büyükelçiliğini ziyaret eden herkes, Kaşıkçı'nın cesaretini anımsayacak. Kaşıkçı, gazeteciliğiyle demokrasinin, insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün ateşli bir savunucusuydu." ifadelerini kullandı.

ABD'de ve dünyanın birçok yerinde gazetecilerin birçok tehlikeyle karşı karşıya olduğunu kaydeden Pinto, "Gazetecileri yıldırmaya çalışanların başarılı olmasına izin veremeyiz. Gazetecilik, özgürlüklerimiz ve demokrasi saldırı altında." görüşünü paylaştı.

Etiketler : Washington Cemal Kaşıkçı ABD
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