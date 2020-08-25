Suudi Arabistan'da 31 kişi daha koronavirüsten öldü
Kaynak: AA
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (KOVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31 artarak 3 bin 722'ye yükseldi.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 31 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1114 kişinin enfekte olduğu belirtildi.
Açıklamada, son verilerle ülkedeki toplam can kaybının 3 bin 722'ye, vaka sayısının 309 bin 768'e çıktığı ifade edildi.
Bakanlık, tedavileri tamamlanıp iyileşenlerin sayısını ise 283 bin 932 olarak açıkladı.
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