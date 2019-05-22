Suriye'de katil Esed rejimine ait savaş uçaklarının İdlib'i vurması sonucu en az 6 sivil öldü

  • Bist 100
    83.675
  • Dolar
    6,0966
  • Euro
    6,8038
  • Altın
    249,6355
İstanbul
16 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Altun, Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle iftarda buluştu Altun, Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle iftarda buluştu
Binali Yıldırım: YSK beni de mağdur etmiştir Binali Yıldırım: YSK beni de mağdur etmiştir
FIFA'dan Dünya Kupası ile ilgili tarihi karar! FIFA'dan Dünya Kupası ile ilgili tarihi karar!
Spor Toto 1. Lig play-off turunda ilk maçlar tamamlandı Spor Toto 1. Lig play-off turunda ilk maçlar tamamlandı
Öğrenci akbili farkı Büyükşehir'den Öğrenci akbili farkı Büyükşehir'den
Orta Amerika ülkelerine destek Orta Amerika ülkelerine destek
Yargıda devrim niteliğinde reform Yargıda devrim niteliğinde reform
'Politikanın yüz karası' 'Politikanın yüz karası'
Dikkat! Boğaz reflüsü olabilirsiniz Dikkat! Boğaz reflüsü olabilirsiniz
Otomobil devlerinden güldüren kapışma Otomobil devlerinden güldüren kapışma
Meksika'dan Robin Hood projesi Meksika'dan Robin Hood projesi
Kendi filmini izlemedi Kendi filmini izlemedi
Sivasspor'a Emre Kılınç'tan kötü haber Sivasspor'a Emre Kılınç'tan kötü haber
Mars'a Türk çıkarması Mars'a Türk çıkarması
İftar sofrası İftar sofrası
En güzel isimler O'na mahsus En güzel isimler O'na mahsus
Dünya onların ahiret bizim Dünya onların ahiret bizim
Sadaka kötülüğün kalkanıdır Sadaka kötülüğün kalkanıdır
Yerli patates daha az suyla yetişecek Yerli patates daha az suyla yetişecek
Doktora öğrencisine çifte burs fırsatı Doktora öğrencisine çifte burs fırsatı
Üniversiteliye günde 67 lira Üniversiteliye günde 67 lira
Anadolu Efes seride 1-0 öne geçti Anadolu Efes seride 1-0 öne geçti
Giresun'da gri listede aranan PKK'lı terörist yakalandı Giresun'da gri listede aranan PKK'lı terörist yakalandı
Hırsız serbest! Hırsız serbest!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Mayıs 2019 16:05 | Çarşamba

Suriye'de katil Esed rejimine ait savaş uçaklarının İdlib'i vurması sonucu en az 6 sivil öldü

Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimlere sabah saatlerinde bu yana düzenlediği hava saldırılarında en az 6 sivil yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Esed rejimi ordusu ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, gece geç saatlerde İdlib ilinin Marratinnuman, Han Şeyhun, Cisir Eş Şuğur ve Serakib ilçeleri, El Bara, İştebrak, Keferrruma,  Marrıthırma, El Kassabiyye, Abidin, Hiş, Kirisaa, Kefer Sicne ve Nukeyyir köylerine hava ve kara saldırısı düzenledi. 

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde bu yana Cisir Eş Şuğur ve Serakib ilçeleri ile Marrıthırma köyüne düzenlenen hava saldırılarında en az 6 sivil hayatını kaybederken, 17 sivil yaralandı.

Sivil Savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ederken, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

- "İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMASI BÖLGESİ"NDEKİ DURUM

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde.

Halihazırda iç göç ile nüfusu yaklaşık 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya, ek mutabakata vardı. Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürüyor.

Sivil Savunma kaynakları, 25 Nisan'dan bu yana düzenlenen saldırılarda en az 189 sivilin yaşamını yitirdiğini, 472'den fazla sivilin yaralandığını belirtiyor. Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den bu yana ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda  553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle, yaklaşık 3 hafta önce başlattığı "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne geniş çaplı saldırılarla 100 kilometrekare civarında bir alanı ele geçirdi. Askeri muhalifler ise söz konusu bölgeleri rejim güçlerinden ele geçirmek için zaman zaman operasyon düzenliyor.

AA

Usulüne uygun bir sayımda CHP'nin 35 bin oyu geçersiz sayılırdı
YSK kesin sonuçları ilan etti
'Büyük hamleler için elverişli zemine sahibiz'
Giresun'da gri listede aranan PKK'lı terörist yakalandı
FIFA'dan Dünya Kupası ile ilgili tarihi karar!
'YSK'ye dönük saldırıları devam ettiriyor'
Son dakika... Liselere giriş sınavı belgesi yayımlandı
Flaş iddia! Suudi Arabistan 3 din adamını ramazandan sonra idam edecek
SON DAKİKA! Başkan Emre Belözoğlu'nun yeni takımını açıkladı
Ağaç kökleri maket evlerde hayat buluyor
Sarar çiftine yönelik soygunda yeni gelişme
Şehit Kiraz davasında flaş gelişme
Bakan Varank'tan esnafa uyarı! Son gün 28 Mayıs
Evlenme teklifini kabul etmeyen kadını...
Başkan Erdoğan: Bu densizlik, had bilmezlik hatta ahlaksızlıktır
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in baba olduğu iddia edildi
SON DAKİKA! Futbolu bırakmıştı dev kulüpten teklif aldı
Hesabına fazla yatan altını geri iade etmek için uzun uğraşlar verdi
AYM "Kızıl Soros" lakaplı Osman Kaval için kararını verdi
İşte 'Fener Ol' kampanyasında toplanan para! Bir gece daha yapılacak
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ