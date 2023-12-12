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Sudan Dışişleri Bakanlığı: Çad'dan özür dilemeyeceğiz
12 Aralık 2023 Salı 23:22:00 - Güncelleme:12 Aralık 2023 Salı 23:22:00

Sudan Dışişleri Bakanlığı: Çad'dan özür dilemeyeceğiz

Kaynak: AA

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Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ali es-Sadık, ordu komutan yardımcısı Orgeneral Yasir el-Ata'nın Çad aleyhindeki açıklamaları nedeniyle ülkesinin özür dilemeyeceğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Vekili Sadık, ordu komutan yardımcısı Ata'nın Çad'ın "isyanı desteklemedeki" rolüne dair açıklamaları nedeniyle ülkesinin Çad'dan özür dilemeyeceğini belirtti.

Sadık, Çad'ın, Ata'nın açıklamaları nedeniyle Sudan Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdığını ve 3 gün içerisinde özür beklediğini bildirerek, "Ordu komutan yardımcısının açıklamaları nedeniyle Çad'dan özür dilemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ata, 28 Kasım'da başkent Hartum'un kuzeyindeki Vadi Seyyidna askeri üssünde yaptığı konuşmada, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE); Çad, Orta Afrika ve Uganda'daki havalimanları üzerinden nisan ortasından bu yana orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (HDK) silah ve mühimmat desteği vermekle suçlamıştı.

Sudan, BAE'li 15 diplomatı istenmeyen kişi ilan ederek 48 saat içerisinde ülkeyi terk etmelerini istemişti.

SUDAN İÇ SAVAŞI

Sudan ordusu, paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin askeri ve güvenlik reformu kapsamında 2 yıl içinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin, sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

HDK, 15 Nisan'da patlak veren iç savaş öncesinde sisteme entegrasyonu henüz tamamlanmamış askeri bir güçtü. Sudan hükümeti, uluslararası topluma HDK'yi "terörist grup" olarak kabul etmesi çağrısında bulunmuştu.

Sudan'da taraflar, başkent Hartum'un yanı sıra ülkenin batı ve güneybatısındaki 9 eyalette ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler'e göre, çatışmalar sonucu 12 binden fazla kişinin öldüğü, 33 binden fazla kişinin yaralandığı Sudan'da, nüfusun yaklaşık yarısına denk gelen 25 milyon kişi insani yardıma muhtaç hale geldi.

Sudan'da yaklaşık 6,8 milyon kişi ülke içinde yerinden edildi veya komşu ülkelerde güvenlik arayışıyla evlerinden kaçtı.

Etiketler : sudan dışişleri ali es-sadık orgeneral yasir el-atan
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