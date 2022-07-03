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03 Temmuz 2022 Pazar 11:59:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2022 Pazar 11:59:00

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

Kaynak: AA

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Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 3-5 Temmuz tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 2012-2017 yıllarında Somali Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Mahmud, mayıs ayında yeniden göreve seçilmesinin ardından Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek.

Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

Etiketler : Somali Cumhurbaşkanlığı Mahmud Cumhurbaşkanlığı İletişim
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