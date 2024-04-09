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09 Nisan 2024 Salı 15:10:00 - Güncelleme:09 Nisan 2024 Salı 15:10:00

Sırbistan'dan savaş uçağı adımı... hava kuvvetlerine Rafale eklenecek

Kaynak: AA

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmeye yönelik, "Önümüzdeki iki ay içinde sözleşmenin imzalanmasını beklediğim Rafale satın alınması konusunda bazı somut anlaşmalara vardığımızı düşünüyorum." dedi.

Vucic, resmi ziyaret için bulunduğu Fransa'nın başkenti Paris'te Sırp basınına açıklamalarda bulundu.

Macron ile yaptığı görüşmenin iyi geçtiğine işaret eden Vucic, "Bu görüşmelerin sonuçlarından çok mutluyum, mutluyum çünkü dünyanın en önemli ülkelerinden biriyle her türlü işbirliğini açık ve somut bir şekilde konuşabildik." dedi.

Vucic, görüşmede Fransız Daussault şirketi tarafından üretilen Rafale savaş uçağı satın alımını da ele aldıklarını belirterek, "Önümüzdeki iki ay içinde sözleşmenin imzalanmasını beklediğim Rafale satın alınması konusunda bazı somut anlaşmalara vardığımızı düşünüyorum. Ülkemiz için pek çok açıdan son derece önemli olan bu imza töreni Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da katılımıyla gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

Macron ile Kosova-Sırbistan ilişkilerine de değindiklerini belirten Vucic, bu husustaki görüşmelerin kolay geçmediğini söyledi.

Vucic, Macron'un "Sırbistan'ın pozisyonunu" anladığına inandığını kaydederek, "Macron'un ne konuştuğumuzu, ne üzerinde anlaştığımızı anladığını düşünüyorum. Hiç kimseye yalan söylemediğimi, bunu herkesin yüzüne söyleyebildiğimi gördünüz." diye konuştu.

Etiketler : sırbistan vucic rafale
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