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10 Nisan 2024 Çarşamba 22:53:00 - Güncelleme:10 Nisan 2024 Çarşamba 22:53:00

Savaşın kazananı ABD! Ukrayna'ya 138 milyon dolarlık HAWK hava savunma sistemi satışı

Kaynak: AA

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ABD, Ukrayna'ya destek için 138 milyon dolarlık HAWK hava savunma sistemi satışı yapacak.

ABD yönetimi, Ukrayna'ya 138 milyon dolarlık acil HAWK hava savunma sistemi desteği satışı yapacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Kiev'in HAWK hava savunma sistemleri için onarım ve yedek parça sağlamak amacıyla Ukrayna'ya acil 138 milyon dolarlık yabancı askeri satış yapılmasına yeşil ışık yakıldığı belirtildi.

Açıklamada, HAWK savunma sisteminin idame ettirilmesinin Ukrayna halkının savunma ve "ulusal altyapısını koruma" kabiliyetini artıracağı kaydedilerek, "Ukrayna'nın Rus saldırılarına karşı savunma kapasitesinin arttırması acil bir ihtiyaçtır." ifadesi kullanıldı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kongre'de yaptığı konuşmada, ABD Ukrayna'ya destek vermezse ülkenin Rusya'nın eline geçme ihtimali olduğunu vurguladı.

Austin, Ukrayna'daki çatışmanın sonuçlarının ABD'nin ulusal güvenliğine de yansıyacağını ekledi.

HAWK, Ukrayna'nın en önemli güvenlik ihtiyaçlarından biri olan, hava savunmasını sağlayan orta menzilli karadan havaya atış yapabilen füze sistemidir.

Etiketler : ABD Ukrayna Savaş satış Rusya
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