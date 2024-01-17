Savaş karşıtlarına sert müdahale! İsrail kendi halkına da acımasız
Kaynak: AA
Tel Aviv'deki İsrail polisinin, İsraillilerin Gazze Şeridi'ndeki saldırılara karşı yapılan protesto gösterisine sert şekilde müdahale ettiği belirtildi.
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de savaş karşıtı bir grup tarafından düzenlenen "savaş karşıtı" gösteride, ellerinde pankartlarla ve yazılı elbiselerle yürüyen İsrailli protestocular, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasını istedi.
Konuya ilişkin haber İsrailli Haretz gazetesinde yer aldı.
"Tel Aviv'deki İsrail polisi, savaş karşıtı gösteriyi zorla dağıttı ve 'halkın duygularını incittiklerini' iddiasıyla pankartlara el koydu." şeklinde servis edilen haberde, İsrail polisinin gösterinin izinsiz yapıldığını iddia ettiği kaydedildi.
Polisin "katliamı durdurun" yazan pankarta el koyduğu ifade edildi.
İsrail polisinin Wala isimli İbranice haber sitesinde yer alan açıklamasında ise "Cumartesi akşamı Gazze'deki savaşa karşı Hayfa'da yapılması planlanan gösterinin düzenlenmesine izin vermeyeceği" belirtildi.
Gösteriye izin verilmemesinin sebebinin ise gösteriye katılanların kimliklerinin kontrol edilememesi olduğu aktarıldı.
İsrail'in Gazze'ye saldırıları 100 günü aşarken, İsrail içerisinde yapılan savaş karşıtı protestolar yükselişe geçiyor.
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